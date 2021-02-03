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為男人而設的農曆新年限定　衫褲鞋襪一次過全數落齊

博客 18:12 2021/02/03

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即將踏入牛年，這一年對我們來說可能別具意義，皆因經過一整年的疫情，大家都祈望身體可像牛一般的健壯來抵抗惡疫。與此同時，時裝品牌亦為了照顧這中國傳統大節，紛紛推出以牛為首的服飾，應節、賺錢同時進行。

上海灘唐裝衫。（$4,980/圖片由品牌提供）

上海灘．唐裝賀歲

今年因為疫情，拜年可免則免，但大節當前，男士們有沒有想過擁有一件既優質而又配合時代經改良的唐裝衫？這方面Shanghai Tang多年來一直孜孜不倦提倡這類型設計，今年新年亦不例外，推出男女合穿的「Tang Jacket」縐絲唐裝外套，服裝應用Mulberry真絲面料縫製，配合典型的中式企領、盤釦和對比顏色內裡，買一件可以穿上多年而不過時。

GUCCI X 多啦A夢運動衫。（$16,300/圖片由品牌提供）

GUCCI．屬牛的多啦A夢

GUCCI X 多啦A夢系列成為淡市中的奇葩，據聞銷量大好，聰明的創作總監Alessandro Michele要在農曆新年再下一城，於是將多啦A夢原有的藍色改為啡色，加上一對牛角，新意加應節雙雙進行，產品類型更覆蓋男女裝和不同配飾，如此「大包圍」，俗語謂「抵佢賣得滿堂紅」。

Versace Medusa印花運動衫。（$11,100/圖片由品牌提供）

Versace．金銀滿屋

有別於時裝品牌推出新年系列總是離不開紅與黑色，Versace將品牌最拿手的巴洛克意念和Medusa商標打成一片，推出別出心裁的Medusa Amplified印花圖案，圖案如像散落的金幣，大有寓意金銀滿屋的意思。

Giorgio Armani紅色tote bag。（$11,100/圖片由品牌提供）

Giorgio Armani．手提紅封包 

時裝王者Giorgio Armani的新年系列沒有找來動畫人物藉此提升話題性，反而腳踏實地純粹以紅和黑色來營造新年氣氛，設計方面，以大師簽名式主打印花圖案，最好的例子是當中的一個tote bag，感覺就如一個手提紅封包般。

Ray-Ban太陽眼鏡。（$1,300/圖片由品牌提供）

Ray Ban．限量目光

除了服裝，就連眼鏡都要在新年市場分一杯羹，Ray Ban這一個鏡臂上註有Special Edition的太陽眼鏡，大鏡面鏡框應用紅和金色，整體設計簡單，務求以輕易駕馭為主。

dunhill恤衫。（$4,750/圖片由品牌提供）

dunhill．家燕歸來

當各大品牌都以老掉大牙的紅和黑色來迎接新春系列的時候，dunhill可說是反其道而行，推出以藍色為主的Spring Swallows系列，產品上的燕子源自dunhill古董的Namiki手繪座枱打火機上的圖案，當中寓意幸運、健康和愛，難得的是設計上將賀年氣氛壓至最低，好等大家日後穿上不會感到尷尬。

Ermenegildo Zegna背囊。（$29,700/圖片由品牌提供）

Ermenegildo Zegna．環保型牛

Ermenegildo Zegna新春系列雖然又是紅與黑色，但作為男裝界的「大阿哥」，同時又是環保先鋒，於是這個系列的配飾全是應用可回收和環保的#UseTheExisting材料製成，例如圖中這個PELLETESSUTA背囊，同時用上織皮手法編織而成，將環保和傳統工藝合二為一。

Diesel白色皮袖bomber jacket。（售價未定/圖片由品牌提供）

Diesel．不一樣的型牛

作為一個以生產牛仔褲起家的品牌，Diesel的新春系列設計手法比較大膽，不少項目都是男女可穿的中性設計，而且以手繪、貼花和鍍鉻工藝演繹的印花圖案，就像圖中一件校院風的皮袖College Bomber jacket，看似凌亂的印花有別於一般時裝品牌穩打穩紮的設計。

產品查詢：dunhill（2375 4413）、Diesel（2729 2699）、Ermenegildo Zegna（2295 0828）、Giorgio Armani（2956 2123）、Gucci（2199 7728）、OPTICAL 88（2113 2363 ）、Shanghai Tang（2525 7333）、Versace（2199 7768）

撰文 : 何偉雄

欄名 : 型男玩物誌

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