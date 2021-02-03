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調查：近8成受訪者正考慮或未來會考慮移民　港人移民首選英國

其他地區 16:07 2021/02/03

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調查：近8成受訪者正考慮或未來會考慮移民　港人移民首選英國

BNO居留簽證（Hong Kong BNO Visa）現已接受申請，有指BNO「5+1」的入籍路徑會引發新一波移民潮。愛爾蘭地產發展商旗下投資移民子公司Bartra Wealth Advisors（Bartra）發表調查指，逾8成受訪者表示正考慮或未來會考慮移民外國，而移民首選地依次為英國、台灣及美國。

【【BNO移民英國】移民前賣樓可減稅款？：按此

5成人移民為提升生活質素

Bartra Wealth Advisors以網上問卷形式訪問近1,200名18歲或以上的市民，了解他們的移民意向。結果顯示，逾8成受訪者表示正考慮或未來會考慮移民外國，而表明有意移民的受訪者當中，約85%稱即使獲批移民申請後，亦不會於一年內實行移居（即移民不移居）。

就移民的目的，超過5成人是為了提升生活質素，逾3成人則是為了更好的子女教育，而能獲取外國居留身份／國藉及政治因素則各佔兩成。

Bartra指，港人移民首選國家或地區首三位分別為英國、台灣、美國。港人在選擇移民目的地時，首三個關注點依次為移民所需成本、申請的難易度，以及語言問題。超過4成受訪者選擇採用投資移民的方式獲取當地居留身份，而投資項目的安全性、回報及年期為他們最關注的因素。

責任編輯：李瑩

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欄名 : 環球視窗

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