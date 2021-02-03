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【退休規劃】52歲單身漢月入3萬仍透支　8年內可達財務自由嗎？

理財規劃 16:21 2021/02/03

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【退休規劃】52歲單身漢月入3萬仍透支　8年內可達財務自由嗎？

認清自身退休需求

接下來，便討論到如何實踐Paul財務自由的目標。他曾透露擔心未有足夠金錢在港過退休生活，才決定60歲後到泰國退休。現時他每月支出3.65萬元，預計手上儲蓄保險計劃亦於60歲退休時完成供款，故每月生活費可控制於1.5萬元內。我提醒，每個人退休後所需資金不同，視乎個人日後怎運用，又建議對方可考慮將泰國退休居所轉為退休入息來源，將其3.5%租金收益率當作退休入息，以112萬元為例，每月便可製造3,267元入息金額。

雖Paul仍未有足夠儲備退休，但只要維持工作有收入可應付基本生活，加上現有儲蓄及保單現金價值亦有過百萬元，抵銷部分按揭後，他只欠貸款約一百萬元，若能繼續工作，負擔亦隨時間降低，故我建議設下短期、中期的收入目標及支出預算，以維持收支平衡及每月儲蓄，或留在香港退休亦可成為目標之一。

籌劃退休需有全面想法及計劃

就他理財計劃，我提出三大建議，首先妥善管理個人風險，例如醫療保險更是不可缺少，同時應定期檢討。第二，處理收支安排，假設60歲退休的話，從現時開始的未來8年，先要認清楚個人消費模式，訂下收入目標，同時控制日常支出。最後，考慮申請逆按揭製造退休收入，按目前價值計算，預計到時可獲每月入息由7,600元至14,060元不等，視乎收入年期而定。

我指出，在60歲時，不論在香港或泰國，甚至是「兩邊走」，這些不是今日做的決定，但缺乏全面想法及計劃，便甚麼也不會發生，最終只是「佛系式」退休規劃！理財是習慣，所以要多花心思在今天可控制的行為，才能把握明天的處境。

每月入不敷支如何規劃退休生活？，請到【上一頁

 

【原文刊於第690期《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】
林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生咨詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版了多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。

撰文 : 林昶恆 香港第一代認可財務策劃師、香港大學輔導學碩士及中文大學金融學碩士

欄名 : 你財策劃師

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