▲ 【退休規劃】52歲單身漢月入3萬仍透支 8年內可達財務自由嗎？

早日財務自由是不少打工仔奮鬥的目標，但怎樣實踐卻是一大學問，月入3萬元的Paul相約我討論怎樣部署退休計劃，達到60歲財務自由的目標，並了解手上的儲蓄保險單及物業投資，令未來退休生活多一份保障。

【背景】

年齡：52歲

職業：銷售員

家庭：單身

【每月收支】

收入：30,000

按揭：（10,000）

個人支出：（10,000）

強積金供款：（1,500）

保險保費：（15,000）

每月透支：（6,500）

【現有資產】

存款：90萬

強積金累算權益：30萬

海外投資物業：112萬

自住物業：380萬

未償還按揭：(226萬)

總資產：386萬

數年前，Paul原本計劃早日供滿自住物業，每月賺到生活費便足夠，後來因單身緣故，加上沒打算將物業轉讓予他人，故選擇加按在港物業再進行其他投資。現時Paul手上分別持有不同的儲蓄保險單，包括年金、基金及儲蓄壽險等作未來日常開支，惟現時收支狀況不理想，每月透支6,500元，令他大感困擾。

加按物業成最大負擔

除了持有1個本地自住物業外，他還有2個泰國物業並已全數支付，期望日後退休時用作自住。按他所說，曾旅遊泰國時看中物業，原意日後旅遊時可省去住宿費，便自掏60萬元和朋友合資，並擁有一半業權。惟對方商討不果，導致物業現時丟空，且沒有出租。

其後，以個人名義花費52萬元於泰國買入多一個單位，作退休時的自住用途。同時，為儲備留多一些退休資金，他決定購入一份儲蓄壽險，惟這兩大決定均透過兩次加按香港物業而獲取百多萬元的資金，現時樓按226萬佔樓價59%，成為他其一的經濟負擔。

雖然Paul手上持有的一層樓變成三層樓，但我指這沒有增加資產淨值，反而令固定資產比重變高，同一時間加重負債擔子，令日常支出變大。雖有意60歲退休後到泰國生活，並採用以一層自住及一層收租維持生活，但他全資擁有物業現時每月租金2,000元，扣除一般支出包括管理費和稅項後，收益率為3.5%至4%，加上遇上疫情令租客拖欠租，其後更人間蒸發，令物業再次租出時的收益率下降。

【44歲家族生意掌舵人擁千萬資產 冀提早退休兼移民澳洲有咩困難？：按此】

堵塞額外花費的風險

針對Paul現時部署的退休理財計劃，我認為首要一步是堵塞潛在卻難以控制的大額支出風險。現時Paul每月1.5萬元花費在保險保費方面，包括保障需要和儲蓄安排，佔每月平均入息一個較大的比例，他有一份保障額50萬元的人壽保單，但已完成供款，故保險保費支出集中於危疾和醫療保險方面，當中危疾保障有共80萬港元保障額，包括不同時間買入共四張保單，最長供款期到65歲，每月保費約5,000元，另有每月保費700元的自願醫保，還有一份針對癌症、有160萬元保障額的醫療保障，每月保費約400元，但到75歲便會終止。

我不鼓勵他再增加這方面的安排，因為現時保險保障算適當，加上他的年紀不少，再增危疾保障需要大增保費。我建議他可以從目前的儲蓄計劃中撥出部分，作為針對未來醫療保險保費的儲蓄，並就已購買的醫療保險作定期檢討，確保保障足夠。

退休儲備不足怎麼辦？請到【下一頁】

【原文刊於第690期《iMoney》（收費文章）】