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法國布根地Leroy打敗DRC Liv-ex 2020 Power 100意大利酒成大贏家

博客 23:57 2021/02/02

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Liv-ex發表了2020 Power 100名單，是時候認識葡萄酒界的「權力新星」。

一般市民對葡萄酒的認識，最瑯瑯上口一定是來自法國波爾多的Lafite，稍為有點認識的，可能會聽過同樣來自法國、但是在布根地的DRC。但最近Liv-ex（倫敦國際葡萄酒交易所）發表了2020 Power 100名單（Liv-ex），排頭位的卻不是前兩者，而是大家可能比較陌生的Leroy，而Lafite只能屈居11位，DRC更跌至21。是時候認識葡萄酒界的「權力新星」。

Leroy, Bourgogne Blanc, France, 2016（$689，Altaya）

這個Power 100已是Liv-ex的第十五個版本，是計算2019年10月1日至2020年9月30日在Liv-ex平台買賣的佳釀。報告發現，過去一年在平台上交易的品牌也不斷擴闊，由2019年的996個品牌、6,367瓶酒，增加至去年的1,420個品牌、8,735瓶酒。

比拼一下過去兩年的10大，2019年仍然是法國布根地酒的天下，Armand Rousseau、DRC（Domaine de la Romanee-Conti）、Leroy、Prieure Roch、Comte Georges de Vogue及Joseph Drouhin，6枝酒穩佔10大的位置，而排頭位是Armand Rousseau。

當然沒有人會猜到來到2020年赫赫有名的DRC，會跌出10大，這是自2013年的首次。而爬頭位升上10大之首的Leroy，也不是省油的燈，第三年穩佔頭五位。既是DRC的股東之一的Leroy，用生物動力方法釀製葡萄酒，凝煉而產量少，Chambertin、Clos de Vougeot、Musigny及Romanee-St-Vivant都是出色的葡萄園。有酒評家形容喝Leroy的葡萄酒，就像讓自己吃一頓米芝蓮3星晚宴一樣。

2020 Power List的第二位，也是法國布根地酒的囊中物——Domaine Leflaive，以白酒馳名，Les Pucelles、Batard-Montrachet及Le Montrachet都是出色的葡萄園，其中Chevalier-Montrachet雖然貴，但如果是布根地白酒愛好者，一生人始終要喝一次。

Domaine Leflaive, Bourgogne Blanc, France, 2018（$565，Altaya）

布根地酒只佔兩席

相比2019年布根地酒佔10大的6個席位，2020年就有點失色了，只佔兩席，反而被意大利酒4枝Super-Tuscan（來自Tuscany的創新革命酒）——Gaja、Sassicaia、Ornellaia及Masseto趕過頭來，而且更在百大加碼，增加了9枝，變成總數17枝。像第三位的Gaja便一早替Piedmont區的葡萄酒豎立了國際性的標準，其強項在於單一葡萄園的出品，如Barbaresco區的Costa Russi就一點也不便宜，但卻是Barbaresco最佳的現代版。

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    +2

波爾多酒的表現又如何？其實自2019年一級酒莊已開始下滑，只有Haut-Brion有得留低，在2020 Power 100排名第八。而當波爾多及布根地酒開始有下滑的趨勢，其他國家品牌如澳洲的Penfolds（第五位）、美國及德國的葡萄酒品牌比例都增加了。

至於香港人很熟悉也很喜愛的香檳，也在新一輪的10大佔兩席位，分別是Dom Perignon及Louis Roederer。

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Liv-ex 2020 Power 100 頭 10 位

  葡萄酒 國家
1 Leroy 法國布根地
2 Leflaive 法國布根地
3 Gaja 意大利
4 Sassicaia 意大利
5 Penfolds 澳洲
6 Ornellaia 意大利
7 Dom Perignon 法國香檳
8 Haut-Brion 法國波爾多
9 Masseto 意大利
10 Louis Roederer 法國香檳

 

Info

Altaya：2523 1945

Sotheby’s Wine：2886 7888

DFV Fine Wines：3549 6165

The Fine Wine Experience：2803 0753

Watson’s Wine：2537 6998

Sogo：2833 8338

 

撰文 : 何小雲

欄名 : 型男玩物誌

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