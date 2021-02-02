3個會扼殺致富機會的投資迷思

投資是增加財富及善用金錢的好方法。不過，接收錯誤資訊可能導致你作出錯誤投資抉擇。以下是你應避免的三個投資迷思。

迷思1：除非有很多錢 否則不應該開始投資

你可能認為起碼需要數萬元才可買股票。然而，情況並不是這樣， 許多帳戶沒有設立最低限額。你或許因為資金不足，有些股票無法買到，但很多股票，每手只需數千元，如內銀股等。如真的不夠錢買入一手，今時今日，不少港股都可以利用月供形式投資，入場門檻一般最低只是每月500港元或1,000港元。

若投資美股，最低投資單位只是1股，而且部分券商更可以買碎股，已是接近零入場門檻。

不過，在進行投資之前，你應該擁有一個穩定的應急基金，其中應將3至6個月的生活費存於儲蓄帳戶。一旦你在這方面做好準備，就不必因為財務有限而推遲投資的時間表。

迷思2：當股市開始下跌 你應該盡快減倉

投資者的目標應該是賺錢。當股票價格開始下跌時，恐慌是自然。但是，如果你在價格下跌時賣出股票，則可以肯定你會實現投資組合中的損失。因此，若你耐心等股票市場恢復，那麼你根本不會承受損失，當然你持有的要是優質股。

只有一個情況是例外， 如果你的投資組合中有一隻或兩隻表現不佳，而且基本因素轉差，則可以將其沽售，然後將釋放的資金投入具有更大增長潛力的股票中。否則，當市場顯著下跌時，亦毋須太在意股份帳面虧損。

迷思3：靠自己打贏市場是不可能的

有這麼多人願意支付高昂費用以投資積極管理的基金相信是有其原因的。因為部分基金的表現的確優於大市，並獲得可觀回報。

不過，如果你的目標是跑贏市場，其實不一定要花錢。有了正確的策略和研究，你都可具有潛力獨自擊敗市場，例如：

專注於具有強勁增長潛力的股票

分派股息股票，以提供你可以再投資的持續收入

集合多樣化的投資組合

長時間持有股票

當然，如果你沒有時間或耐心管理股票，基金都可以是一個選擇。但是請記住，你所支付的費用會抵銷你的回報，亦不一定可跑贏大市。

如果你期望你的投資回報貼近大市回報，追蹤指數回報的追蹤指數基金或ETF會是很好的投資選擇，特別對於投資新手，或沒有時間管理投資組合的人。事實上，即使股神巴菲特旗下的巴郡近年也有買標普500指數的ETF。

投資結語

你毋須成為經驗豐富的投資者都可以在股市上賺錢。你只需要採取正確策略，並持續實踐兼保持頭腦清醒。最重要的是不要相信上述市場迷思，它們只會妨礙你實現目標及累積你應得的財富。

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