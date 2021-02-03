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【退休規劃】2021年全球最佳退休國家　葡萄牙奪冠　亞洲國家十強不入

其他地區 17:58 2021/02/03

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【退休規劃】2021年全球最佳退休國家　葡萄牙奪冠　亞洲國家十強不入

勞碌一輩子，不少人希望退休可以安享晚年，過優哉悠哉的生活。生活休閒雜誌《Live and Invest Overseas》近日公布了「2021年全球最佳退休國家」，冠軍由葡萄牙奪得，其次為墨西哥及厄瓜多爾。

【2021年10大最佳退休國家　馬來西亞、越南躋身十大：按此

葡萄牙擁「退休天堂」

2021年的最佳退休國家為葡萄牙，因當地生活成本低、容易取得居留權以及為外國人提供稅務優惠。另外，葡萄牙亦是港人新興移民國家之一，主要人口都能以英語溝通。而葡萄牙的阿爾加維（Algarve）更被稱為全球最佳退休天堂，氣候宜人並具有一流的醫療設施。

至於亞洲國家亦有上榜，泰國、印尼及越南分別佔據第12位、13位及14位。近年不少港人選擇移居泰國，當地的醫療系統完善且價錢便宜。雜誌更推介退休人士可以移居布吉島，當地滙集不同國家的人士，布吉島有10萬名外籍人口，約為常住人口的20%。

年收入達14萬　可申請印尼退休簽證

印尼亦是退休勝地之一，當地生活成本低、風景優美、人民友善。另外，印尼更為年滿55歲以上的人士提供KITAS退休簽證，只需證明每月收入達1,500美元（約11,626港元）或年收入達18,000美元（約139,520港元），即可於印尼長期居住。

【10大最佳退休國家】

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責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 退休理財

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