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H&M網店購物滿888元享8折　易賞錢會員於百佳買滿200元送20元優惠券

精明理財 07:00 2021/02/03

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. H&M：網店購物滿888元享8折優惠

由即日起至2月4日，於H&M網店購物滿888元，並於結帳時輸入折扣碼「9023」，可享全單商品8折優惠。

網購網站

2. 百佳：易賞錢會員買滿200元送20元優惠券

由即日起至2月11日，於百佳超級市場、FUSION、TASTE、INTERNATIONAL、FOOD LE PARC 、GOURMET、GREAT FOOD HALL、SU-PA-DE-PA（超市部）買滿200元，即送20元電子優惠券。

20元電子優惠券有效期為2月12日至2月21日，會員買滿150元即可使用。

優惠詳情

3. J.CO：買大杯裝飲品送焙茶冬甩

由即日起至2月5日，於J.CO Donuts & Coffee購買仼何大杯裝飲品，即可免費獲贈全新口味焙茶冬甩一件。此優惠不適用於預訂服務，每人每日只限使用優惠一次。

分店一覽

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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