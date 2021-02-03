【ESG投資】MSCI列2021年ESG趨勢　指ESG投資具效益　不會成泡沫

近年環境、社會和企業管治（ESG）成為投資指標之一，愈來愈多人關注具可持續性的投資機遇。MSCI（明晟）發布2021年環境、社會和公司治理（ESG）趨勢報告，分析2021年ESG的5大趨勢，當中指出ESG投資已在投資市場立足，而且相關投資項目亦有一定的增長，並不會成為估值泡沫。

【ESG指數是甚麼？把握ESG機遇有甚麼方法？：按此】

1. 《巴黎協議》減碳目標難達到

MSCI發布2021年環境、社會和公司治理的趨勢報告，ESG議題聚焦關於氣候、ESG投資潛力、生物多樣性、社會不平等及ESG資訊氾濫情況。報告指氣候問題雖備受社會關注，惟在配現實層面上，各國在《巴黎協議》定下的減碳目標或愈來愈難達到，企業或需因應現時全球暖化的情況，調整公司政策，以符合《巴黎協議》或ESG的標準。

2. ESG評級高企業收入增長佳

近年 ESG投資蓬勃發展，但同時有部分人或擔心ESG投資熱潮下令企業 估值過高，形成泡沫。但MSCI分析指出，ESG投資具有相當的效益，MSCI根據ACWI指數中的成分股，以7年的ESG表現進行評估，並將企業以ESG評級分開三組，當中評級最高的三分之一企業的 收入增長一般較高， 達2.89%，反映高 ESG 評級的企業具有一定投資價值。

MSCI認為， ESG投資是未來的發展趨勢，ESG投資的發展將會愈趨成熟，令投資者更相信ESG的投資機遇。

透過MSCI ESG評級分析企業表現 企業MSCI ACWI指數中的MSCI ESG評級排名 收入增長（Growth in Earnings） 股息和回購（Dividends & Buyback） 前三分一 2.89% 0.28% 中間三分一 1.35% -0.05% 尾三分一 -9.22% -0.21% *資料來源：MSCI；數據取自2013年5月31日至2020年11月30日。



3. 保障生物多樣性

此外，企業也要留意其營運會否破壞生物多樣性，以大豆為例，過量生產大豆間接造成巴西亞馬遜的森林砍伐和大火，而大豆生產國和消費國，以及大豆加工者、貿易商和大豆使用者，對過量生產大豆都有一定的責任。

企業需留意，有關營運會否破壞生物多樣性，以符合ESG的準則；另一方面，投資者需注意，企業即使承諾有關可持續性的目標，最終也未必能履行承諾。

4. 更多ESG資訊 或引致資訊氾濫

隨着ESG投資愈來愈受市場注視，企業更樂於披露有關公司的ESG資訊，甚至形成競爭，造成資訊氾濫的情況。此外，MSCI也指出，不少企業還未準備好就歐盟提出永續財務揭露規範（Sustainable Finance Disclosure Regulation，SFDR）披露ESG資訊，然而有關規定預定最早於2021年3月開始實施。對於企業而言，未來需要按不同的準則及法規披露ESG資訊，而就投資者而言，市場上愈來愈多ESG資訊，或會就評定企業是否符合ESG準則，而感到無所適從。

【ESG評級準則難統一 投資者宜審慎：按此】

5. 社會不平等考驗企業應對能力

報告指，在疫情期間社會不平等問題惡化，更考驗企業以具創意的方式，減少社會不平等的情況。MSCI指，企業其中之一的應對方式，是發行社會債券，有關收益用於貢獻社會。報告列明，社會債券發行量在2020年激增，大多集中在減輕新冠肺炎大流行對社會的負面影響，惟報告也指出，社會債券評估的定義和標準沒有綠色債券評估的定義和標準完善，或會令投資者擔心有關社會債券只是「社會漂洗」（Social washing），即只利用社會議題來獲利。然而在社會不平等日益加劇的情況下，迫切地需要可持續的解決方案，而社會債券或可能是其一方向。

責任編輯：李瑩

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