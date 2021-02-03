八達通推自動增值優惠　成功申請即賺最高150元增值額

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八達通成日忘記增值？想避免嘟卡負值嘅尷尬狀況？可以諗諗用自動增值。八達通近日更推出自動增值優惠，只要申請自動增值服務並增值500元或1,000元，最多可獲150元八達通增值額回贈。
由即日起至3月31日，使用合資格八達通申請自動增值服務並滿足要求，即可獲贈以下八達通增值額：
|合資格八達通
|自動增值金額
|推廣優惠禮品
|Smart Octopus (包括八達通在iPhone及Apple Watch、Huawei Pay八達通、Smart Octopus in Samsung Pay)
|500元或1,000元
|150元八達通增值額
|八達通卡 (Smart Octopus除外)
|500元或1,000元
|100元八達通增值額
申請步驟：
1. 在3月31日或之前，向金融機構或致電2266 2338申請自動增值服務（申請辦法）
2. 在3月31日或之前，於網上登記推廣（登記網站）
3. 在4月30日或之前，完成自動增值一次
如果完成了上述步驟，可於6月1日至30日期間，領取贈送之八達通增值額（領取方法）。
撰文︰hket小編
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欄名 : 消費錦囊