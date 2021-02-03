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八達通推自動增值優惠　成功申請即賺最高150元增值額

精明理財 09:00 2021/02/03

分享：

八達通成日忘記增值？想避免嘟卡負值嘅尷尬狀況？可以諗諗用自動增值。八達通近日更推出自動增值優惠，只要申請自動增值服務並增值500元或1,000元，最多可獲150元八達通增值額回贈。

由即日起至3月31日，使用合資格八達通申請自動增值服務並滿足要求，即可獲贈以下八達通增值額：

合資格八達通 自動增值金額 推廣優惠禮品
Smart Octopus (包括八達通在iPhone及Apple Watch、Huawei Pay八達通、Smart Octopus in Samsung Pay) 500元或1,000元 150元八達通增值額
八達通卡 (Smart Octopus除外) 500元或1,000元 100元八達通增值額

申請步驟：

    點擊圖片放大

1. 在3月31日或之前，向金融機構或致電2266 2338申請自動增值服務（申請辦法

2. 在3月31日或之前，於網上登記推廣（登記網站

3. 在4月30日或之前，完成自動增值一次

如果完成了上述步驟，可於6月1日至30日期間，領取贈送之八達通增值額（領取方法）

優惠詳情

撰文︰hket小編

＝＝＝＝＝＝＝

【見到稅單好頭痕？有計幫你慳稅兼財富增值﹗】https://bit.ly/3ogqr3u

欄名 : 消費錦囊

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