八達通推自動增值優惠　成功申請即賺最高150元增值額

八達通成日忘記增值？想避免嘟卡負值嘅尷尬狀況？可以諗諗用自動增值。八達通近日更推出自動增值優惠，只要申請自動增值服務並增值500元或1,000元，最多可獲150元八達通增值額回贈。

由即日起至3月31日，使用合資格八達通申請自動增值服務並滿足要求，即可獲贈以下八達通增值額：

合資格八達通 自動增值金額 推廣優惠禮品 Smart Octopus (包括八達通在iPhone及Apple Watch、Huawei Pay八達通、Smart Octopus in Samsung Pay) 500元或1,000元 150元八達通增值額 八達通卡 (Smart Octopus除外) 500元或1,000元 100元八達通增值額

申請步驟：

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1. 在3月31日或之前，向金融機構或致電2266 2338申請自動增值服務（申請辦法）

2. 在3月31日或之前，於網上登記推廣（登記網站）

3. 在4月30日或之前，完成自動增值一次

如果完成了上述步驟，可於6月1日至30日期間，領取贈送之八達通增值額（領取方法）。

優惠詳情

撰文︰hket小編

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