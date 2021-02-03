▲ 如何Fun享「無痛」理財？

理財有Fund，開宗名義，講理財，講Fund，當然最理想係要有Fun。

因為沒有Fun，理財會是一件比較麻煩，不討好，又有點痛苦的事。始終理財產品偏向長期，又無形，不像一般消費，能夠及時行樂。

理財有不同的工具，為何又要講Fund？Fund即是基金，大部分香港人，如果有供MPF，都必然接觸到。自願或非自願也好，基金也是理財一件不可缺少的工具。

筆者出身寒微，但求學時期已對基金產生興趣。因為其集腋成裘概念，令一筆少少資金，便可令投資者置身於大戶或專業投資者領域，把投資放於五湖四海，天南地北，亦同時享有專業投資團隊對不同資產作深入分析。

團隊管理關注收費

說到這裡，可能有朋友會問，基金有團隊管理，當然好，但亦有收費，是否值得？亦聽聞講，很多主動式基金都跑不贏大市，甚至較被動的指數基金，是否屬實？

首先，如果投資於股票市場，主動式基金收費大約每年1.5%，債券基金約1%。即100元投資，股票基金約收取每年1.5元，債券基金則收取每年1元。

究竟這1%或1.5%用來做甚麼？

相信有不少讀者有投資股票經驗，決定買賣之前亦會做功課，而亦可能會閱讀一下相關上市公司的財務報表，以及一些其他相關資料。如果真的有做過功課，亦會明白當中付出的精神與時間。分析一間公司的財務狀況，如果是有呢方面興趣的話，亦可以稱得上樂趣，但如果是1000間以上呢？

舉個例子，要在環球股票市場尋寶，那先設定一個範圍，MSCI世界指數是其中一個選擇，其指數涵蓋超過1580間市值最大的上市公司。

分析方法與時並進

淨分析年報，一年365日計，每日也要睇4本以上，還未計算中期、季度業績，工作量肯定翻倍，亦未必是個人能力可以負荷。不過就算有超人能力，有些機會還是未必有的。有規模的資產管理公司，往往有定期時間表跟上市公司的財務總監、管理層作會面或視像會議，深入了解財務狀況及前瞻性的策略審視。

而且，分析方法亦會與時並進，當中一切有實力的資產管理公亦應用到人工智能、大數據、衛星監測，提供財務數據以外的資訊，協助作出投資決定。

下次會為大家分析一下主動及被動式基金的分別，及如何應用。