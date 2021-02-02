▲ 【政府工】律政司聘律政書記 毋須大學學歷 起薪點21,340元

律政司現正招聘律政書記，起薪點為21,340元，頂薪可達53,500元。申請人只需在DSE 5科考獲第3級成績即符合申請資格，有興趣應徵者可於2月11日前遞交申請。

【廉政公署聘助理廉政主任 毋須大學學歷 起薪點23,045元：按此】

申請人應徵資格：

在香港中學文憑考試五科考獲第3級或同等或以上成績，或具備同等學歷；及

符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績。

職責範圍：

協助律政司各科別的專業人員及高級律政書記執行職務，包括：

擬備中英文法律文件及法例和翻譯文件，審核法例草案及文件擬稿的文體與格式，並執行出版法例、法律詞彙、期刊及有關資料的工作；

處理追討債項工作、向政府提出的申索、訟費事宜；以中英文辦理小額錢債審裁處聆訊、定額罰款案件及訟費評定聆訊等法律程序；並出席調解會議；

進行法律研究和管理資料庫及小型圖書館，擬備諮詢文件及報告，並整理回應；

接待訪問團，並籌備外訪及司內研討會；

為專業人員提供所需的支援服務和督導文書人員的工作；以及

執行其他日常法律輔助工作。

薪酬：

總薪級表第8點（每月21,340元）至總薪級表第26點（每月53,500元）。

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘3年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法：

申請人須在截止申請日期或以前透過下列其中一個方式遞交申請書：

透過公務員事務局互聯網站作網上申請；

親身遞交或郵寄至「香港中環下亞厘畢道18號律政中心西座8樓／律政司人事及編制分組招聘小組」。如郵寄，信封上的郵戳日期將視為遞交申請書的日期。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚印上或寫上正確地址及已貼上足夠郵資。

申請表格可在公務員事務局網站下載。

詳情可瀏覽公務員事務局網站。

截止日期：2月11日晚上6時

責任編輯：曹佩鈞

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