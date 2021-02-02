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【美股分析】女股神加持的醫療股　Veeva Systems有何吸引力？

博客 17:37 2021/02/02

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【美股分析】女股神加持的醫療股—Veeva Systems有何吸引力？

除了Intuitive Surgical（美︰ISRG）外，女股神Catherine Wood亦有買進另一隻醫療股Veeva Systems（美︰VEEV），這隻又有甚麼吸引力呢？

Intuitive Surgical的分析︰按【上一頁

Veeva：生命科學及醫藥雲端服務股

Veeva Systems是一家專注於生命科學及醫藥行業的雲端服務股，其可以幫助醫藥企業建立數據庫以加快臨床試驗過程、讓調查員能夠繼續追蹤其向美國食品及藥物管理局（FDA）等行政機關呈交的監管文件，以及追蹤醫藥代表與其客戶之間的定單等。

Veeva Systems有兩個主業務群︰

1. Veeva商業雲：是多渠道客戶關係管理應用套件，主要功能是協助市場營銷和銷售團隊管理客戶關係。

2. Veeva Vault：是內容及數據管理應用套件，用於產品周期的所有階段，包括研發、臨床實驗管理、索賠、向監管機構提交文件、製造、監察質素和產品安全等，兩者各佔收入一半。

Veeva Systems是一家專注於生命科學及醫藥行業的雲端服務股。

Veeva季績穩步向好

Veeva Systems在去年12月公布其截至10月底的2021年第三財季季績，收入為3.78億美元，按年升34%。訂閱服務收入達3.03億美元，按年升34%。Veeva商業雲及Vault的收入分別按年增長32%及35%。

至於純利達9,700萬美元，按年升18%。Non-GAAP純利為1.26億美元，按年升32%。Veeva Systems的業績是好過市場預期。

回顧第二季，收入為3.54億美元，按年升33%。Veeva商業雲及Vault收入分別按年增長29%及32%，可見Veeva按季來看收入保持增長，而第三季的純利及Non-GAAP純利的按年增長率與第二季大致持平。

在季績會議上，首席執行官（CEO）Peter Gassner透露，更多客戶使用多於一項服務，而且新產品進展及採用方面均有良好表現。過去3個財年，訂戶服務的淨留存率都約達121%，反映客戶開支按年上升21%，這代表公司能深化客戶使用服務，而不斷推出切合需求服務亦屬成功策略。

總結來說，Veeva業務在生物醫藥研發需求上升下，主要業務預期同樣可保持增長。此外，Veeva近年已進入生命科學以外的行業，好像化工及化粧品等，而且預期在未來數年會持續有可觀的增長，中長綫或可成亮點。

 

【原文︰女股神都買的兩隻醫療股】（收費文章）

撰文 : 梁耀康 CFA, CFP

欄名 : 生活理財

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醫療科技 股票 個股分析 美股 Veeva Systems（美：VEEV）

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