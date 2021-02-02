▲ 【美股分析】女股神都買的醫療股 分析手術輔助機械人行業龍頭Intuitive Surgical

有女股神稱號的Catherine Wood旗下管理的ETF近日買入Veeva Systems（美：VEEV）及Intuitive Surgical（美：ISRG）兩隻醫療相關股，到底它們有何吸引力？

剖析女股神Catherine Wood旗下ETF的秘密︰【按此頁】

Intuitive Surgical：手術輔助機械人行業龍頭

Intuitive Surgical（直覺外科）是手術輔助機械人行業的龍頭，其著名產品達文西（da Vinci）外科手術系統能突破微創手術不少限制，可處理十分複雜的手術，並取代不少帶來傷害性的開腹手術。

達文西系統主要用於前列腺切除、心臟瓣膜修復和婦產科手術；第四代系統更可用於如腹腔、直腸及膽囊等更廣泛的手術範圍。

▲ 達文西（da Vinci）外科手術系統。

Intuitive在今年1月公布了去年第四季的業績，若單看業績，優於市場預期數字，而且在之前更已發出業績預告，但績後股價卻受壓。

在2020年第四季，公司收入達13.3億美元，按年上升4%，較市場預期13.2億美元好；非通用會計準則（non-GAAP）計每股盈利3.58美元，較預期每股3.12美元高。即使GAAP每股攤薄盈利都達3.02美元，按年升1%。

手術量增速較第三季跌

投資者在業績優於預期下仍拋售股票，筆者估計主要是受到兩個原因影響。第一個是全球達文西手術量在第四季按年只增長6%，增速較第三季的按年升7%回落。

從下圖可見，手術量在2020年第二季跌幅最大，按年下跌19%。不過，手術量增長在第三季已重返正數，可是第四季增速回軟意味若全球疫情沒有改善，手術量很難再進一步回復到更高水平，遑論要恢復正常疫情前約2成的按年增速。

系統付運量減少

第二個原因是於2020年第四季，系統付運量只得326台，按年要下跌3%。因此系統收入按年下跌12%至3.67億美元。

系統付運量下跌是一個十分需要重視的警號，每台系統雖然價值50萬美元至250萬美元，但利潤率其實一般，所以不是因系統收入跌而驚。達文西系統十分精密，而且很多工具及配件每次手術需要換新，每一個手術可為Intuitive帶來700美元至3,500美元收入。

工具及配件、服務、營運租賃收入組成的經常性收入佔總收入70%。由於第四季未有數字，參考2020年第三季，工具及配件佔經常性收入73.7%，佔總收入58.5%。因此，系統付運增速下降，代表經常性收入增速也會受到負面影響。

再看，在第四季，工具及配件收入按年升11%至7.47億美元，增長是來自手術量按年升6%，以及推出了新的延伸用途工具使補庫存需求上升，可見工具及配件收入是對Intuitive很重要。而有多少台已安裝正營運的系統及付運增長就是工具及配件收入增長基礎，只要基礎夠大，推新功能都能促進增長。

值得注意的是，雖然系統付運在去年第四季仍按年下跌，但已較第二及第三季的按年雙位數跌幅收窄，亦為去年最佳季度。

或現低基數效應

另外，全球達文西手術量在2020年第一季開始急跌，換言之在今季很可能已會出現低基數效應，第二季會出現按年大幅反彈，只要實際手術量保持到平均增長，已能夠給予市場一個改善的觀感。

因此，Intuitive股價雖然再重複去年第三季績公布後下跌的苦況，惟情況與當時分析判斷下跌為買入機會一樣，而現時股價即使受壓，仍較去年10月低位高很多，今次下跌相信也是一次買入的機會，所以女股神亦把握了這次機會。

另一隻女股神有買入的醫療股，按︰【下一頁】