ESG基準學會辦成就大獎　望推動企業注重ESG表現

▲ 環境社會及企業管治基準學會（Institute of ESG & Benchmark，IESGB）創辦人龐寶林及亞洲金融科技師學會創會人郭志成。

近年環境、社會和企業管治（ESG）成為市場熱點，投資者愈來愈關注企業在ESG的表現。環境社會及企業管治基準學會（Institute of ESG & Benchmark，IESGB）舉辦「環境、社會及企業管治成就2020大獎」，表揚ESG表現卓越的企業。IESGB創辦人龐寶林表示，期望通過舉辦獎項鼓勵各企業注重ESG表現，並加強ESG在香港和亞洲的重要性。

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環境、社會、企業管治基準學會（IESGB）於去年成立，目標是在香港及其他地區推動ESG的發展及教育，在商業及非商業機構之間取得平衡。今次舉辦「環境、社會及企業管治成就2020大獎」大獎，廣邀香港不同規模的上市公司角逐大獎外，也期望透過獎項鼓勵非上市的企業關注社會責任，並將可持續發展納入其業務模式。

龐寶林表示，期望通過舉辦環境、社會、企業管治成就大獎鼓勵各企業注重ESG表現，並加強ESG在香港和亞洲的重要性。

獎項由即日起至2021年3月12日接受報名，獲得恒指公司為榮譽支持機構，及香港品質保證局為ESG數據提供者兼支持機構。

責任編輯：李瑩

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