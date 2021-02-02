▲ 日本虛銀「auじぶん銀行」成立近12年 有咩地方值得香港借鏡？

auじぶん銀行的支付服務

除了產品多元化，我想這家銀行的「支付服務」也很值得各香港的虛銀參考。

雖然電子支付愈來愈普及，但日本仍然是個現金大國，ATM是少不了的東西，除了一般的Debit card提款支援全國便利店，auじぶん銀行還有提供「スマホATM」的服務，即是QR Code提款了，支援ローソン銀行（Lawson Bank）和セブン銀行（Seven Bank）的ATM。

我想有去過日本旅行的朋友都知道，日本便利店不是Lawson、Seven就是Family Mart，而日本又那麼多便利店，Coverage算是相當不錯的吧。

除了提款，auじぶん銀行還有自己的支付平台au Pay，支援4個支付場景，包括au Pay QR二維碼支付、手機拍卡支付、實體卡支付和網上支付。

說起實體卡，香港的虛銀分別與Visa和MasterCard合作出Debit card，而auじぶん銀行則與日本土炮JCB合作，最快30秒出卡，還可以即時連結Apple Pay和Google Pay，還有每月的消費大抽獎呢。

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auじぶん銀行的AI元素

說起虛擬銀行，大家可能會想到一些很智能的玩意，auじぶん銀行標榜自己有不同AI元素，包括AI外幣自動購買、AI外幣預測、還有財富管理Robot advisor，不會理財不要緊，交給我幫你管就好了。

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auじぶん銀行也支援Alexa，可以透過Alexa（アレクサ）查詢外幣價格、外幣預測、樂透訊息和戶口結餘等資訊，我想這未必很有用，但就足夠Fancy了吧。

香港虛銀的未來

和已經走了12年的前輩比較，香港的虛銀當然在產品和服務上仍然有很大的不足，相信一些重磅產品如按揭、股票、基金都不會在2021年出現吧。

我想始終auじぶん銀行的定位更多是一家「沒有分行的傳統銀行」，而一眾香港的虛銀是否一定要把自己如此定位，仍然是一個大哉問。如我之前文章所說，一眾虛銀有沒有可能摒棄傳統的盈利模式，例如把自己的定位由「銀行」盡可能提供一切服務，變成一眾「銀行服務的共同平台」連結所有其他銀行服務提供者，是有待一眾虛銀高層慢慢發掘的。

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【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (109) — 案例分析 — 從日本「auじぶん銀行」看虛銀未來發展】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。