▲ 日本虛銀「auじぶん銀行」成立近12年 有咩地方值得香港借鏡？

2021年香港各路虛銀會有甚麼新搞作呢？華田已知道的不可以說，不知道又不可以亂說，最好就是「走出去」看看其他地區的發展了。

全亞洲第一家的Virtual bank是哪個地區的哪一家呢？答案不是2014年中國內地的微众银行（WeBank），更不是2016年南韓的카카오뱅 크（Kakao Bank），而是早至2008年日本的auじぶん銀行（au Jibun Bank）。

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經過了超過12年的發展，這家「auじぶん銀行」搞了甚麼產品出來呢？

這篇文章我會（用我非常有限的日語）和大家分4個部分介紹auじぶん銀行的歷史、產品、支付服務和AI元素。

auじぶん銀行的小歷史

如果把「じぶん」寫成日語漢字就是「自分」（即Myself/oneself）的意思，根據開業時的社長中井雅人的說法，「じぶん銀行」的意思是「携帯電話の中にある自分の銀行」（My bank in the mobile），另外2個候補名字是「わたし銀行」和「マイ銀行」，都是「my bank」（我的銀行）的意思喇。

大家會留意到「auじぶん銀行」的名字前面有au的標誌，如果常到日本旅行的網友應該會認出這就是日本流動電訊巨頭au（發音是エーユー ee-yuu），看來通訊行業涉足銀行的例子在日本、南韓、內地和香港都可以找到了。說起au，名字由來也挺有心思的，如果把au寫成平仮名，就會變成「あう」，即是「合う」（結合）和「会う」（會面）2個意思了。

不過這個「au」字頭是2020年頭才加上去的，這家ネット銀行（net bank）的構思早在2004年在「東京三菱銀行」和「UFJ 銀行」宣布合併時已經開始，這兩家銀行在2006年1月1日成功合併為「三菱東京UFJ銀行」，而「じぶん銀行」則在2008年7月27日公開營業，屈指一算已有超過12年的歷史了。

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auじぶん銀行的產品

玩了12年還能生存，必定是有一定的盈利能力、產品服務和客群了。

瀏覽日語官網（先抱歉一個，因為英文官網實在太簡陋，我只能截圖日語版本的了），可以看到auじぶん銀行把服務分成7類：日圓存款／日圓結構存款、外幣存款、理財、按揭、卡貸款、彩票、其他服務（最左邊おすすめ是 「是日推薦」的意思喇）。

當華田細心看的時候，發現產品都真的相當豐富的，以日圓存款為例，除了提供活期、定期、特長定期、step-up存款以外，還有「スイッチ円定期預金」，即是「外幣掛鈎存款」（Currency-linked premium deposit），當然這在香港是屬於投資產品了。

財富管理方面，有FX、股票、基金、年金、市場情報等，已經非常不簡單了，其中市場情報還挺不錯的，不比傳統銀行遜色。

貸款就有極度繁複的按揭（不知道全網上怎麼做呢……）和借記卡貸款（類似香港私貸和信用卡的混合體），算是在貸款市場也相當有Exposure了。

小岔一句，現時日圓利率真的低得可憐，當我感嘆港元H按按揭只是少於2%的時候，日圓竟然可以低於0.5%，真的很誇張呢。

彩票方面就可以買樂透、買馬、買船、買單車、買電單車等等，華田不太懂日本人喜歡賭甚麼，我猜就只有你不想買、沒有買不到的吧……

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【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (109) — 案例分析 — 從日本「auじぶん銀行」看虛銀未來發展】