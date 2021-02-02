1日限定優惠！西樹泡芙指定泡芙買2送2

泡芙日又嚟啦！今日（2日）到西樹泡芙分店買2個焦糖牛奶芭芙，即送2個原味忌廉芭芙。

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分店地址：

Chez Choux

尖沙咀港鐵站 2 號鋪 (近 C 出口)

旺角港鐵站 11 號鋪 (近 E 出口)

旺角朗豪坊地庫二樓 3 號鋪

觀塘港鐵站 21 號鋪 (近 A 出口)

沙田港鐵站37號鋪

馬鞍山MOSTown 新港城中心 2224-25 號鋪 (馬鐵站B出口)

屯門港鐵站54號舖

CHEZ CHOUX DE GRAND

尖沙咀河內道18號K11地庫一樓B122B號鋪

撰文︰hket小編

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