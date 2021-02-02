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1日限定優惠！西樹泡芙指定泡芙買2送2

精明理財 10:30 2021/02/02

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泡芙日又嚟啦！今日（2日）到西樹泡芙分店買2個焦糖牛奶芭芙，即送2個原味忌廉芭芙。

    點擊圖片放大

分店地址：

Chez Choux

  • 尖沙咀港鐵站 2 號鋪 (近 C 出口)
  • 旺角港鐵站 11 號鋪 (近 E 出口)
  • 旺角朗豪坊地庫二樓 3 號鋪
  • 觀塘港鐵站 21 號鋪 (近 A 出口)
  • 沙田港鐵站37號鋪
  • 馬鞍山MOSTown 新港城中心 2224-25 號鋪 (馬鐵站B出口)
  • 屯門港鐵站54號舖

CHEZ CHOUX DE GRAND

  • 尖沙咀河內道18號K11地庫一樓B122B號鋪

撰文︰hket小編

＝＝＝＝＝＝＝

【見到稅單好頭痕？有計幫你慳稅兼財富增值﹗】https://bit.ly/3ogqr3u

欄名 : 消費錦囊

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