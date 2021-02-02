1日限定優惠！西樹泡芙指定泡芙買2送2 精明理財 10:30 2021/02/02 分享： 泡芙日又嚟啦！今日（2日）到西樹泡芙分店買2個焦糖牛奶芭芙，即送2個原味忌廉芭芙。 ▼點擊圖片放大 分店地址： Chez Choux 尖沙咀港鐵站 2 號鋪 (近 C 出口) 旺角港鐵站 11 號鋪 (近 E 出口) 旺角朗豪坊地庫二樓 3 號鋪 觀塘港鐵站 21 號鋪 (近 A 出口) 沙田港鐵站37號鋪 馬鞍山MOSTown 新港城中心 2224-25 號鋪 (馬鐵站B出口) 屯門港鐵站54號舖 CHEZ CHOUX DE GRAND 尖沙咀河內道18號K11地庫一樓B122B號鋪 撰文︰hket小編 ＝＝＝＝＝＝＝ 【見到稅單好頭痕？有計幫你慳稅兼財富增值﹗】https://bit.ly/3ogqr3u 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【長者咭優惠】成功加入HKTVmall長者會 享$100購物優惠 今日 【長者咭優惠】成功加入HKTVmall長者會 享$100購物優惠 【外賣優惠】foodpanda指定領展商場餐廳外賣自取 訂滿$150即減$50 2021/02/01 【外賣優惠】foodpanda指定領展商場餐廳外賣自取 訂滿$150即減$50 百樂酒店多款自助餐買一送一 2021/02/01 百樂酒店多款自助餐買一送一 【牛年2021】旅發局「綫上+綫下」新春推廣 低至25折買鮑魚、半價享鮑魚雞煲 2021/01/29 【牛年2021】旅發局「綫上+綫下」新春推廣 低至25折買鮑魚、半價享鮑魚雞煲 山頂纜車「送鼠迎牛」優惠 屬鼠及屬牛者摩天來回套票$28 2021/01/29 山頂纜車「送鼠迎牛」優惠 屬鼠及屬牛者摩天來回套票$28 著數優惠