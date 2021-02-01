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【BNO移民英國】英國採取全球徵稅　移民前賣樓可減稅款？

歐洲 19:17 2021/02/01

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【BNO移民英國】英國採取全球徵稅　移民前賣樓可減稅款？

BNO居留簽證（Hong Kong BNO Visa）現已接受申請，持有英國國民（海外）（BNO）資格的人士及其家庭受養人可透過「5+1」的方法入籍英國。現時移民英國的門檻大減，令不少人萌生去意。不過，英國與香港的稅制相距甚遠，移民前宜先做好準備。

【BNO居英簽證1月31日接受網上申請　2月23日起可透過手機App申請：按此

英國採取全球徵稅

香港財務策劃師學會考試委員會委員李明正指出，英國稅制比香港複雜且涵蓋範圍較廣，英國採取全球徵稅，香港則為地域徵稅。若你一年在英國居住超過183日，就會成為當地的稅務居民，在英國及海外的收入及資產增值都需要徵稅。

如果你有意在英國工作，就要留意當地的個人入息稅。李明正表示，英國的標準稅率為20%，而本港的薪俸稅最高稅率只是17%。換言之，英國的標準稅率已高過香港最高的稅階，英國的整體稅率比香港高出不少。

沽出已有資本增值的投資產品

若有意移民英國，李明正建議起行前可先作準備，減少稅項支出。他建議沽出已有資本增值的金融產品或物業，或轉為公司或信託持有。他解釋，因為英國資產增值稅是以購入價計算，若你在20年前買入一個物業，到了英國亦沒有出售。若你成為稅務居民後出售單位，當局會把該物業過去20年的升幅計入資產增值的部分。

由於稅項支出會大增，他指出移民人士會利用一買一賣的方式減少稅項支出。假如你持有股票，可以沽出並等一段時間後再買入，所持有的資產就會是一個較新的金額，將來出售的時候，就毋須把過去的升幅再用作交稅。

【一家四口經LOTR移民英國　港爸為孖女由零開始：按此

把資產分為3個戶口

另外，李明正建議有意移民人士可把資產分成3個戶口，分別是淨資本戶口、定期／非定期收入戶口以及資本增值戶口。他解釋，未成為英國稅務居民前，在香港累積的收入及資產都毋須交稅的，稱為「乾淨資本／淨資本」的概念，不牽涉其他收益可放於淨資本戶口。至於其他與利息、股息、租金及債息收入則可放於第2個戶口，用來專門計算定期／非定期收入；而買賣股票、買賣物業所賺的收入則可放於資本增值戶口。

此外，他建議移民人士提早1至2年重組資產，因為英國的稅務年度是由4月6日開始，在這段期間所做的買賣都計算在該稅務年度內。若想減少稅務支出，宜先處理有關資產買賣。

責任編輯：曹佩鈞

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【單靠MPF點夠退休？點樣可以又慳稅又為退休做準備？】https://bit.ly/2Y90Lv0

 

欄名 : 移民攻略

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