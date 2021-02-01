美股「散戶屠鱷」事件嘅思考 係一場散戶挑戰華爾街精英之舉？

話說上星期一積臣講完港股大時代，第2日恒指就回調，仲要連續跌足4日，積臣都估唔到自己「燈力」十足。不過，見到今日恒指大升，成交仲有2千億元，即係港股市場仍然吸引到資金。上星期嘅股票市場焦點當然落喺美股到啦，「YOLO」、「WSB」、「GameStop」等詞突然成為媒體、網民嘅熱門話題。

事件始末，積臣唔詳細講，始終係一匹布咁長，坊間就用「散戶屠鱷」嚟簡單總結成件事，今次積臣想講一啲好值得去思考嘅地方。

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沽空行為引發嘅蝴蝶效應

起初，喺網上討論區WallStreetBets（WSB）有一班網民發現沽空機構有「唔尋常」操作，而沽空嘅係同佢哋有集體回憶嘅股份，產生不滿，於是呼籲集體行動買入股票，誓要「挾爆」沽空機構。更有散戶質疑沽空呢個行為。

隨着事件發展，呢堆被沽空機構唱淡嘅股份，例如GameStop（美︰GME）、AMC（美︰AMC）、blackberry（美︰BB），喺散戶團結下，股價愈升愈瘋狂，部份券商於是禁止用戶買入股票，只可以賣，唔少散戶就質疑券商唔公平，有偏袒之嫌，更質疑喺自由市場下，券商憑咩理據去禁止用戶自由買賣？受群眾壓力下，券商只能再次開放買賣，但部份券商就限制散戶買賣股數。

▲ 經散戶不斷炒上，GME的股價瘋狂上升。

挑戰華爾街精英

美國華爾街，喺唔少人眼中係精英雲集嘅地方，同時亦係貪婪嘅代名詞。上周四（1月28日），就有WSB網民寫咗封公開信，批評華爾街機構做出非法金融決策，影響好多人，但無得到處罰，反而仲有政府救助，呢位網民又拎返2008年金融危機出嚟講，批評佢哋無從中吸取教訓。封信一出，令更多網民支持同和應，揚言要「教訓」呢班華爾街精英。

▲ 有WSB網民寫咗封公開信，批評華爾街機構嘅行為。

喺網絡年代成長嘅一代，唔會只接受主流資訊，接受資訊嘅渠道就喺網絡。大家唔太相信所謂專家，傾向去權威化，所以就解釋到呢位散戶嘅公開信，點解可以做到一呼百應。喺積臣眼中，呢件事就係代表散戶去教訓呢班專業嘅機構投資者。

社交網絡對散戶投資影響

一講到散戶同大鱷關係，唔少人實會話散戶一向係大鱷點心，散戶只係從大鱷牙隙中賺漏出嚟嘅錢，大鱷可以隨時割羊毛（新興網絡潮語就稱為「割韭菜」），散戶係可以隨時被劏到一頸血。

但從今次事件見到，當散戶團結一心係可以反噬大鱷，呢啲都係多得社交網絡，佢哋聚埋一齊交換情報，再呼籲大家一齊行動，更利用網絡嘅便利去做到病毒式傳播。部份散戶更有專業知識同工具，同樣可以收集到專業機構有嘅資訊情報，向其他散戶分享，喺當今資訊數碼化嘅年代，散戶已經具備足以同專業嘅機構投資者對戰嘅裝備。

「YOLO」心態不宜學

今次事件，唔少散戶跟風炒作，大賺一筆，有人用幾萬美元，就賺到幾百萬美元返嚟，更有人恃住「YOLO」（You only live once）嘅心態，All in身家，諗住博一鋪。唔少散戶突然間覺得從股市賺錢其實唔難，好容易忽視市場風險。其實今次你參與嘅係一場對賭遊戲，今次賺到可能只係好彩。有贏家必有輸家，當以後有類似事件發生嗰時，會唔會輸返晒今次所賺嘅，兼且輸凸呢？

▲ 有散戶更貼出「YOLO」倉，標榜自己是如何戰勝華爾街。

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QE帶嚟嘅結果就係市場資本泛濫，就算係散戶，好容易以低息借錢投資，今次事件反映蟻多係可以褸死象。最後件事會點收科，沒人可以預測，但積臣相信，事件完結後，美國嘅監管機構必定唔會坐視不理。

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【作者簡介】90後製作公司打雜，熱愛打機，亦愛行山吸收靈氣，希望快啲儲夠錢享受人生。

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