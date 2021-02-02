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日式餐廳尚鮮午市定食第二位半價　東海堂消費滿50元換總值40元優惠券

精明理財 07:00 2021/02/02

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 尚鮮日式燒肉漁市場：午市定食第二位半價

日式餐廳尚鮮推出午市定食二人同行，第二位半價優惠。優惠只適用於午市指定套餐，半價優惠以價錢較低者為準。

尚鮮日式燒肉漁市場

地址：銅鑼灣謝斐道496號金利文廣場3樓

電話：21174267

2. 東海堂：消費滿50元換總值40元優惠券

由即日起至2月14日，凡消費折實價每滿50元單據，即可換總值40元優惠券 。消費單據需於上午10點後印發，可憑優惠期內的2張或以下單據換領，可接受2間不同分店的消費單據。

優惠券派發期：即日起至2021年2月14日

優惠券使用期：即日起至2021年2月28日

另外，優惠券適用於購買東海堂禮餅券及節日產品禮券，不適用以節日產品禮券換領節日產品，並可與東海堂禮餅券同時使用。優惠券適用於購買arome café點餐、手調飲品、即製產品及換購禮品。優惠券同樣適用於現售或訂購，惟不適用於網上訂購。

3. 7-Eleven：自家品牌7-SELECT 14.5元系列三文治送雀巢冷萃朱古力咖啡

最後一日！到7-Eleven買自家品牌7-SELECT 14.5元系列三文治，多款口味均送雀巢冷萃朱古力咖啡280毫升1支。優惠最後今天。

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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