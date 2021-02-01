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調查：近3成青年擬移民　當中逾4成料2年內成行

其他地區 15:22 2021/02/01

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調查：近3成青年擬移民　當中逾4成料2年內成行

青協青年創研庫一項調查發現，近3成青年有意移民或移居外地，當中逾4成青年預計在2年內移民，而導致青年考慮移民的3大社會因素，依次為港區國安法的施行（50.7%）、特區政府管治令人失望（49.3%）及認為社會撕裂嚴重（31.3%）。

【BNO居英簽證1月31日接受網上申請　2月23日起可透過手機App申請：按此

下一代發展成移民主因

調查於去年12月8日至13日期間進行，訪問了525名18至34歲青年。調查發現，有移民打算的150人，首3項個人因素為下一代着想（32.7%）、喜歡外地生活模式／文化（30.7%）、想拓闊視野／機會（28%）。另外，外地有適合自己發展機會以及想去海外讀書／進修則各佔18.7%。

逾半受訪者為移民儲備資金

有意移民的受訪者，目前亦為移民做了不同的準備，包括留意相關資料（60%）、儲資金（51.6%）、找中介公司查詢（13.3%）。

至於沒有移民打算的344人中，留港首3項社會因素是香港社會生活方便（45.1%）、治安良好（29.4%），以及認為本港仍有發展機會（17.7%）。至於首3項個人因素則為親人／朋輩在港（70.6%）、資金不足（56.1%）以及土生土長故未有打算移民（25.3%）。

 

責任編輯：曹佩鈞

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【單靠MPF點夠退休？點樣可以又慳稅又為退休做準備？】https://bit.ly/2Y90Lv0

欄名 : 環球視窗

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