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【長者咭優惠】成功加入HKTVmall長者會　享$100購物優惠

精明理財 09:00 2021/02/02

分享：

HKTVmall推長者優惠！由即日起，在網上預約取籌再到門市認證加入長者會，即可享100元購物優惠。

只要成功加入長者會，可獲50元門市購物券，在門市購物滿200元即可使用，限認證當日使用。

此外，HKTVmall會於認證後5個工作天內發出優惠碼，在網上購物滿350元，即可減50元。消費者可於HKTVmall簡易版中的「通知」內查看，優惠碼使用有效期為30日，只限一次。

透過長者會買滿350元即可免運費送貨上門，還可以特惠長者價購買日用品，包括米、油、紙巾、凍肉等。

入會條件：

1. 長者須持有效長者咭

2. 必須使用長者本人的智能電話，並已成功安裝HKTVmall簡易版

申請步驟：

1. 於長者的智能電話安裝HKTVmall簡易版（AndroidiOS

2. 點擊程式內的「帳戶」，再按「預約認證」進入預約認證系統

3. 填寫預約表格，揀選合適的門市及登記時間，再按「遞交」

4. 成功取籌後，按預約時段前往指定HKTVmall門市認證長者會

需要注意，必須使用同一部智能電話作網上預約及到門市登記長者會。另外，一張長者咭只可用作登記一個長者會，不能重複登記。

優惠詳情

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝＝

【見到稅單好頭痕？有計幫你慳稅兼財富增值﹗】https://bit.ly/3ogqr3u

 

欄名 : 消費錦囊

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