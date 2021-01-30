▲ 【債券投資】憧憬亞洲市場增長復甦加強 亞洲債券可投資

儘管新冠疫情對全球經濟持續造成困擾，但對於整體亞洲債劵市場來說可算是不錯的一年。摩根大通亞洲債券指數在2020年的總回報為6.3%，雖然不及2019年11.3%的總回報，但已經是過去5年中表現為第二好的年份。這可歸功於去年全球央行史無前例的量化寬鬆及亞洲各國政府實行的大規模財政寬鬆政策。

細看之下，各項債券指數的表現在過去2年均受惠於美國聯儲局實施超低息利率政策。以債劵評級去看，不論是亞洲或美國企業美元債，投資級別債相比高收益債表現突出，打破了過去5年高收益債有較高回報的表現。

超低利率至到2023年底

為防止嚴峻疫情導致經濟下滑，美國除了實施超低息利率政策外，還採取了不同的財政措施以刺激經濟，包括從2020年第二季開始發行了大量的國庫券，以支持數萬億美元財政刺激計劃。而聯儲局早前表明，將維持聯邦基金利率在當前水平，直至平均通脹超過2%。最新的「點陣圖」顯示，利率直至2023年底將維持不變，故預期主要成熟市場的央行很可能在未來幾年維持低利率。

市場憧憬拜登上台後將推出更多紓困措施振興經濟，投資者樂觀情緒開始蔓延，風險資產再次吸引投資者目光，資金由債市回流至股票。雖然疫苗的推出大幅降低了經濟復甦不確定性，人們寄望生活可以在未來的某個時候再次變得正常，但是短期內事情還需要觀望。

中美國債收益息差明顯收窄

市場預測亞洲的增長復甦將在2021年得到加強，債券維持低收益率，並預計美元將全面走軟，通貨膨脹率仍將保持弱勢，因此各國央行不必着急開始正常化政策。市場追逐投資收益，中國的復甦似乎比美國/歐洲更快，亞洲信貸基本面持續改善，亞洲債劵投資市場仍然存在投資機會。中國與美國國債收益率息差正明顯收窄，中美國債收益率息差至不到210個基點，創去年6月來的低點。

亞洲債券市場在疫情下為投資者提供分散風險及好處，無論在岸人民幣債券或離岸美元債與成熟市場的股市相關性都較低，在現時低通賬、低利率的投資環境下將推動債券息差收窄，趨勢反映亞洲債券投資市場包含投資機遇。

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【原文︰低利率環境 亞債可投資】（收費文章）