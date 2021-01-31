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【保險保障】運動經常受傷　買咩保險最適合？

保險保障 14:00 2021/01/31

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【保險保障】運動經常受傷 買咩保險最適合？

讀者李先生現年28歲，任文職，沒有購買任何保險，但自覺經常做運動受傷，平常多數看跌打或針灸，並不會入院留醫。打算購買一份合適的保險，想知道哪類保險比較適合？

意外保險適合跌打、中醫針灸、物理治療

對於一般非緊急病情的個案，去醫院急診處理一般大約需時等候時間1至4小時，相比起來睇跌打就會快很多。因此好多人會在跌倒、拉傷後看跌打、中醫針灸、物理治療等。而意外保險則較適合這種情況，但條款各有不同，需要多加注意。

次數額度要留神

筆者非常建議李先生購買意外保險，而當中要注意選擇一些每次跌打保障比較多一點的意外保險。因為一般跌打的賠償額度都不同，以1年計算又或是以每次意外計算都有，同時保障次數都不同。

另外，有一些保險公司會把中式和西式跟進治療保障合共計算起來，有機會投保人在完成其中一類治療後就已經沒有額度。如果一旦選擇錯誤，就有可能要受保人自己額外支付費用。

意外保重視投保人職業

相比起其他類型保險，意外保險的核保程序相對簡單，大多數提供年齡、性別、簡單幾條健康情況申報便可以。但意外保險對職業分類敏感度反而較高，甚至會因為一些工種（如：地盤工人、高空工作人員、運動員、騎師等等），而不接受投保或對保費有所調整，同時，如果想轉換職業時，應通知保險公司以重新評估其職業風險，否則保險公司可能會不作賠償，購買時要多加注意。

特定治療或需轉介

意外保險雖然核保程序相對簡單，但當中都要注意有一些不保情況。以讀者李先生來說，如果他想接受一些特定的治療，就需要醫生轉介信才可以受保（如：脊醫需要西醫轉介等）。另外，如果意外是因為舊患或隱疾所造成都不會獲得賠償，如因運動或交通意外受傷可以獲得賠償。

坊間純意外保險其實都不貴，以平均幾十至幾百元不等。

（節錄）

【原文︰運動經常受傷 宜買意外保險】（收費文章）

撰文 : 鄧熙琳 中原金融集團組別營業董事

欄名 : 保險百科

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