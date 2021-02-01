▲ 【樓市走勢】樓市小陽春提前出現 解構樓市轉旺4大因素

踏入2021年，香港樓市承接去年強靭底氣驟然火熱起來。近期，新盤魚貫登場，錄得十數倍超購，發展商賣得「滿堂紅」，帶動二手市場成交亦轉趨活躍，更出現久違的睇樓搶盤情況，而個別大額商廈及舖位也略見回穩。種種跡象顯示，樓市漸漸重現活力，傳統上農曆新年後的樓市「小陽春」，似乎提早於元旦後就報到，展望今年後市也許值得憧憬期待。

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事實上，近兩年的香港社會運動、中美貿易衝突以及新冠疫情反覆，成為困擾本港經濟及樓市的三大因素。縱使如此，當本港經濟仍處於倒退之中苦苦爭扎，去年樓市卻只是稍為放緩，二手樓價僅微跌0.2%，期間雖有業主所謂劈價出售，但普遍屬於因叫價太高而重歸現實而已，真正大額蝕讓個案寥寥可數。相對於2003年沙士期間樓市大挫，今趟充分反映出本港物業市場的堅靭性，相信這是拜多項利好因素所賜，這些因素也將繼續支撐今後樓市發展。

一、環球資金充裕 股樓成為追捧對象



自去年初以來，歐美因疫情打擊而大舉放水救經濟，單是美國就狂擲3萬億美元，其所產生的溢出效應亦令全球水浸，香港作為國際金融中心自然成為游資停泊之地，去年底本港銀行體系結餘增至逾4,500億元高位，銀行存戶款項更一度高近15萬億元。在這情況下，金融資產率先受捧，美股3大指數反覆創新高，恒指最近亦衝破3萬點大關。往後，因股市飆升套利的財富效應，或會進一步轉投樓市，成為一大動力來源。

二、低息環境減供樓壓力



其次，美息低企，港按揭利率低位徘徊。去年3月，美聯儲局為紓緩疫情衝擊，大幅減息1厘，其後更明言2023年年底前維持低息不變。影響所及，本港最優惠利率（P）至今雖未有相應調低，但以銀行同業拆息（H）計算的按息，因市場水浸拾級而下，一個月拆息降至平均約0.12厘，貼近美息水平。目前市場採用H按供款的比率已升至逾九成，相關業主供樓負擔無疑大大減輕，同時也惠及準買家，令其供款能力變相提高，增強了入市信心。此外，銀行存款利率長期偏低也將促使存戶「搬家」，轉移至增值潛力物業，成為刺激樓市的另一驅動力。

三、樓市供需長期失衡 樓價居高難下



據地產代理統計，在最近的三個財政年度，私樓平均每年總供應量僅約1.32萬個單位，與其對上七年的年均2.01萬個相比，大幅下跌34%。而估計2020年至2024年私樓落成量或會有所上升，但年均也只有1.8萬個，與政府每年供應1.96萬個目標仍有距離，反映出未來數年不但難以達標，而且香港人口去年已增至751萬，在增長趨勢持續下家庭數目隨同上升，將進一步帶動需求，令失衡狀況惡化。這也說明香港樓市縱使短期受不利因素衝擊而有反覆，但在剛性需求下卻無礙長遠向上走勢。

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四、新盤累積巨量購買力 料將陸續釋放

眾所周知，去年香港爆發疫情後局部封關，並多次收緊防疫措施，令發展商相應減慢推售新盤。據統計全年，截至12月29日，一手私樓買賣登記量下跌28%，至僅約1.49萬個單位。雖然二手市場扮演了分流角色，消化部分購買力，但在剛性需求推動下，整體能量依然巨大，近期市區兩大新盤先後登場，市場反應熱烈，迎來今年「開門紅」，相信有助提升大市氣氛，誘發更多購買力進場。

受惠利好因素支持 今年樓市續看好



值得關注的是，去年底政府撤銷工商舖部分辣招，未來或有望逐步擴至鬆綁住宅物業。而今年疫苗上市並且陸續開始接種，疫情將有望比較受控，屆時若放寬市面限制及重啟通關，帶動人流及北水復活，本港經濟及就業便可反彈。另方面，美國新政府上場，首重處理境內疫情及經濟，中美貿戰料可迎來喘息期。因此，在上述眾多利好因素支撐下，今年樓市相信有機會樂觀向好，至於能否達到坊間估計的彈升5至10%，則要拭目以待了。

【關於作者】

顏偉華是行健資產管理（Zeal Asset Management）CEO，超過20年基金管理行業經驗。行健多年來為歐洲國家主權基金、國際金融機構及本地個人投資者投資中國，亦是全球首批通過「基金互認」政策進入中國內地零售基金市場的三家基金公司之一。行健為聯合國支持的負責任投資原則（PRI）簽約機構，是致力將ESG融入中國投資的先行者之一。