▲ 【網民熱話】2021最潮投資術語「YOLO」係咩意思？ 指數都有埋到底搞邊科？

美股市場近日上演散戶反噬大戶的戲碼，散戶爆炒GameStop（美：GME）、AMC（美︰AMC）等股份，目的是要「夾爆」沽空機構，劇情好比電影情節。散戶更在網上討論區Reddit以「YOLO」洗版，更成為他們「打倒」大戶的信念，到底這是甚麼意思？

散戶爆炒GameStop事件來龍去脈︰【按此】了解

寓意及時行樂

YOLO，是英文句子「You Only Live Once」的簡寫，中文翻譯是「你只會活一次」，以本地網絡潮語解釋，可以「有今生，無來世」來形容。

不過YOLO一詞並非於今次事件，早年有西方的音樂作品已將YOLO一詞使用於歌詞內，而美國前總統奧巴馬曾拍攝一輯廣告，當中有提到YOLO一詞。去年，PS5遊戲主機一機難求，就有報道指，美軍一太空兵（Space Force）因購買PS5而遲到訓練，也拋下一句：Yolo，PS5 > letters of discipline（意謂PS5緊要過紀律）。YOLO廣泛用於表達要及時行樂。

【延伸閱讀】資深太空兵也搶PS5 訓練遲到遭減人工＋降級！

「散戶屠鱷」 嚟鋪「Show hand」

今次上演「散戶屠鱷」，YOLO就是代表即使某隻股票投資風險極大，只要敢冒險，就可以獲得難以想像的回報，彰顯了一種「Show hand」的情懷，不少人更貼倉標榜自己是如何戰勝了沽空機構。亦有網民自稱YOLO族，寓意散戶要團結一心，對抗「大鱷」。

【延伸閱讀】網民沽空AMC近百張期權被斬倉 倒欠券商逾40萬元 問應否破產？

▲ 有網民貼倉，標榜自己是如何大賺一筆。

網民創作Yolo Index

更有網民創作出Yolo Index，以每日為單位整合Reddit上多個板塊的留言，根據各個股票代號的看升看淡比例在開市前24小時給予討論熱度評分。根據marketstream，現時最高排名當然是討論度最高的GME，其他就包括AMC、諾基亞（美︰NOK）、BlackBerry（美︰BB）等。

▲ 網民創作出Yolo Index，顯示討論熱度高的股份。

其實網民惡搞自娛，大家勿太認真，投資者宜根據自己的風險水平，作出適當的投資選擇。

責任編輯︰陳啟昌

==========

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 | 立即免費下載使用 【按此】