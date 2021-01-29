  • 17°C
香港時間 : 2021129日 (五) 18:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網民熱話】2021最潮投資術語「YOLO」係咩意思？　指數都有埋到底搞邊科？

理財學堂 17:57 2021/01/29

分享：

【網民熱話】2021最潮投資術語「YOLO」係咩意思？ 指數都有埋到底搞邊科？

美股市場近日上演散戶反噬大戶的戲碼，散戶爆炒GameStop（美：GME）、AMC（美︰AMC）等股份，目的是要「夾爆」沽空機構，劇情好比電影情節。散戶更在網上討論區Reddit以「YOLO」洗版，更成為他們「打倒」大戶的信念，到底這是甚麼意思？

散戶爆炒GameStop事件來龍去脈︰【按此】了解

寓意及時行樂

YOLO，是英文句子「You Only Live Once」的簡寫，中文翻譯是「你只會活一次」，以本地網絡潮語解釋，可以「有今生，無來世」來形容。

不過YOLO一詞並非於今次事件，早年有西方的音樂作品已將YOLO一詞使用於歌詞內，而美國前總統奧巴馬曾拍攝一輯廣告，當中有提到YOLO一詞。去年，PS5遊戲主機一機難求，就有報道指，美軍一太空兵（Space Force）因購買PS5而遲到訓練，也拋下一句：Yolo，PS5 > letters of discipline（意謂PS5緊要過紀律）。YOLO廣泛用於表達要及時行樂。

【延伸閱讀】資深太空兵也搶PS5　訓練遲到遭減人工＋降級！

「散戶屠鱷」  嚟鋪「Show hand」

今次上演「散戶屠鱷」，YOLO就是代表即使某隻股票投資風險極大，只要敢冒險，就可以獲得難以想像的回報，彰顯了一種「Show hand」的情懷，不少人更貼倉標榜自己是如何戰勝了沽空機構。亦有網民自稱YOLO族，寓意散戶要團結一心，對抗「大鱷」。

【延伸閱讀】網民沽空AMC近百張期權被斬倉　倒欠券商逾40萬元　問應否破產？

有網民貼倉，標榜自己是如何大賺一筆。

網民創作Yolo Index

更有網民創作出Yolo Index，以每日為單位整合Reddit上多個板塊的留言，根據各個股票代號的看升看淡比例在開市前24小時給予討論熱度評分。根據marketstream，現時最高排名當然是討論度最高的GME，其他就包括AMC、諾基亞（美︰NOK）、BlackBerry（美︰BB）等。

網民創作出Yolo Index，顯示討論熱度高的股份。

其實網民惡搞自娛，大家勿太認真，投資者宜根據自己的風險水平，作出適當的投資選擇。

 

責任編輯︰陳啟昌

==========

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 | 立即免費下載使用 【按此

欄名 : 理財學堂

相關文章

財經術語知多啲　「Tina」「FOMO」咩意思？
2020/06/22
財經術語知多啲　「Tina」「FOMO」咩意思？
「Yolo」列網版牛津字典新字
2014/08/15
「Yolo」列網版牛津字典新字

最新專欄文章 更多

【財務自由】如何實現財務自由？《富爸爸‧窮爸爸》4大理財智慧
2021/01/28
【財務自由】如何實現財務自由？《富爸爸‧窮爸爸》4大理財智慧
調查：近8成港人今年有意投資股票　年輕人較有興趣投資美股
2021/01/27
調查：近8成港人今年有意投資股票　年輕人較有興趣投資美股
【綠色債券】港府發行25億美元綠色債券　30年期債超購逾7倍
2021/01/27
【綠色債券】港府發行25億美元綠色債券　30年期債超購逾7倍
【財政預算案2021】德勤料港府本年度錄2,914億元赤字
2021/01/26
【財政預算案2021】德勤料港府本年度錄2,914億元赤字
【月供股票】2020年月供港股人次增8成　月供美股人次大增19倍　最多月供金額港股係呢隻……
2021/01/26
【月供股票】2020年月供港股人次增8成　月供美股人次大增19倍　最多月供金額港股係呢隻……
股票 沽空 美國 美股 AMC（美：AMC） GameStop（美：GME）

下一篇文章

每月收息組合推介　製造被動收入提早退休
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

今日理財筆記 - 每月收息組合推介　製造被動收入提早退休
每月收息組合推介　製造被動收入提早退休
【月供股票】2020年月供港股人次增8成　月供美股人次大增19倍　最多月供金額港股係呢隻……
【月供股票】2020年月供港股人次增8成　月供美股人次大增19倍　最多月供金額港股係呢隻……
【投資美股】初學者買賣美股ABC
【投資美股】初學者買賣美股ABC
今日理財筆記 - 2020年月供股票人次大增　邊隻港股最受歡迎？
2020年月供股票人次大增　邊隻港股最受歡迎？
【AMC】網民沽空AMC近百張期權被斬倉　倒欠券商逾40萬元　問應否破產？
【AMC】網民沽空AMC近百張期權被斬倉　倒欠券商逾40萬元　問應否破產？
【財務自由】27歲提早退休　每月被動收入高達12萬港元有何秘訣？
【財務自由】27歲提早退休　每月被動收入高達12萬港元有何秘訣？