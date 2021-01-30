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本港糖尿病患者年輕化　57%新症患者僅40至64歲

保險保障 14:00 2021/01/30

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本港糖尿病患者年輕化　57%新症患者僅40至64歲

醫管局發表本港糖尿病人概況，截至去年3月，在公營醫療系統求醫糖尿病人約有49萬人，其中4.1萬宗為2019年至去年期間錄得的新症，當中57%是介乎40至64歲的中年病人。

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患者年輕化　血糖表現較長者差

本港現逾49萬名糖尿病人，當中22萬患者屬65歲以下，18至39歲年輕患者及40至64歲中年患者分別有16%及7.7%的糖化血紅蛋白高達9%或以上。糖尿病服務中央委員會主席梁彥欣表示，糖化血紅蛋白達9%或以上，超出國際標準的7%，而每超出標準1%，出現併發症的風險便高出20%至30%；而65歲以下患者的風險控制和患上併發症的風險更較65歲以上長者高。

醫管局糖尿病服務中央委員會質素保證小組委員會主席蔡祥熙表示，疫情下部分病人平時食量高，但因「禁堂食」措施，進食分量減少，病情反而有改善；相反，較年輕的患者平日有運動習慣，但因疫情運動減少，病情反而惡化。他強調，健康的生活和飲食習慣十分影響病情的發展。

蔡祥熙解釋，年輕患者生活忙碌，難有良好的生活習慣，改善飲食習慣、增加運動、預約求診等控制糖尿病加劇的因素不足，故血糖表現較長者差。

作者：陳麗娜

責任編輯：劉子瑜

（節錄）

57%糖尿病新症 僅40至64歲

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欄名 : 危疾知多啲

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