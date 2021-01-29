▲ 【數碼轉型】低程式碼平台非專業開發人員都識用 如何將4日工作流程減至1日？

目前商業氣氛不明朗，各行各業均利用科技以提高營運效率，減省開支，研發不同的應用程式。以往，企業需要聘用專業程式開發人員，但近年逐漸普及的低程式碼開發平台（Low-code App Development Platform）正為企業提供新機遇，以更低成本、更快速地編寫不同程式，令企業可更靈活應對市場的需要。

低程式碼開發平台讓用戶即使不具備專業的編碼知識，亦可快速簡易地設計與開發應用程式，讓非隸屬IT部門的一般員工可以按照部門和用戶的實際需要和使用體驗來設計和開發方案，令應用程式更有效支援業務。以Microsoft Power Apps為例，此低程式碼開發工具讓公民程式開發人員以及專業程式快速建立程式，比傳統開發程式方式減省達7成的時間及人力成本。Power Apps更與Microsoft Azure雲端及Microsoft Dataverse數據庫整合，不但確保數據安全性，更可連接至多個企業模型及數據庫，令應用程式更易於建立及使用。

Gartner預計，2024年將有近65%的應用程式將透過低程式碼開發平台開發，「公民開發」無疑將會成為新常態。

▲ Microsoft Power Apps讓用戶即使不具備專業的編碼知識，亦可快速簡易地設計與開發應用程式。

煤氣4日工作流程減至1日

香港中華煤氣公司的員工近月利用Power Apps，以低程式碼在短時間內設計及成功部署一款不良物料處理系統應用程式，把過往紙本、須人手處理的工作流程數碼化，相關流程由以往的4日，縮短至可即日完成，大大提高營運效率。不同部門的員工更可透過手機或平板電腦使用該應用程式，方便隨時隨地協作。開發此程式的員工並不是專業開發人員，但透過Power Apps及Microsoft提供的教學及指引，仍能輕鬆設計出能配合部門業務需要的應用程式，成功協助煤氣公司推動數碼轉型。

除本港企業，各地機構亦積極推行低程式碼開發平台，Power Apps於近年亦被多個外國組織廣泛使用，利用科技提高效率。

增工作效率 亦可提升用戶體驗

日本新冠肺炎疫情持續，人口高達150萬人的神戶市政府早前利用Power Apps處理派發疫情津貼的追蹤工作，不但成立網上資料庫，令當地市民可即時檢查申請狀態，神戶市政府更編寫應用程式，協助員工處理派發津貼的管理工作。團隊只用了兩星期便成功建立整套系統，在短時間內解決了神戶市所面對的沉重工作負擔。

美國紅十字會的員工則利用Power Apps編寫供內部使用的應用程式，處理跨部門訓練的物質租用及相關文書工作，讓繁重的程序在彈指間快速完成；而一間位於英國的巴士公司的員工亦使用Power Apps開發了一個管理巴士服務的應用程式，確保巴士班次及員工服務質素滿足英國公共交通部門的要求，提升乘客體驗。

展望未來數年，隨着應用程式開發普及化，企業應專注培育和裝備人才，並建立一個融合公民程式開發人員以及專業程式開發人員的團隊，善用低程式碼開發平台，更快、更有效地應對業務挑戰，把握數碼轉型所帶來的新機遇。

作者簡介：

分享最新科技趨勢，解碼人工智能（AI）、大數據和雲端技術等新興科技， 以及科技正在如何顛覆我們的生活、工作和娛樂方式。

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