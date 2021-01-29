▲ 【蘋果業績】蘋果業績創新高 下一步會如何？

蘋果公司上季度業績表現理想，在iPhone 12系列的助攻下單季收入一舉突破1,000億美元大關，其他蘋果產品及服務的銷量也錄得雙位數字增長。儘管銷售額破紀錄，蘋果股價卻要下挫逾3%，到底是投資者趁好消息出貨，還是大家又擔憂蘋果會後勁不繼?

蘋果公司在Tim Cook的帶領下，一次又一次為投資市場帶來驚喜。Tim Cook在業績發布會上，點名指出業績破紀錄主要是受到中國市場表現出色。中國區銷售勁升57%，更形容中國消費者的升級力道是歷年最強。當中，售價較高的iPhone 12 Pro系列的銷售表現，更勝過入門版的iPhone 12系列。

Tim Cook表示，中國市場的強勁表現是因為消費者等待5G iPhone一次過爆發出來的結果。

大家是否記起兩年前同一時間，蘋果向投資者發出預警，指iPhone的需求在中國市場異常疲弱，加上中國品牌手機搶佔市場，令公司的營收遜於預期。這亦令蘋果的股價展開了一輪跌浪，要到當年年底推出了iPhone 11系列才逐步收復失地。

若然果粉也真金白銀投資蘋果的股票，只要相信Tim Cook便必然獲利滿滿。事實上蘋果的股價在2019年1月低位約40多美元計算，升至周三收市的142美元，回報率高達267%。

由於蘋果在上季的強勢，這亦讓iPhone再度成為全球銷售最佳的智能電話。據市場研究機構Canalys 數據，蘋果iPhone上季出貨量累計達8,180 萬部，取得全球23％的市場份額，成為全球第一大手機品牌。

蘋果在中國市場表現如此強勁，Tim Cook沒有說的一個最主要原因，當然是主要對手華為被美國制裁。

華為在受中美貿易制裁令的影響下，無法大量推出旗艦手機與iPhone對決。在去年第四季的全球手機出貨量排名，華為竟然已跌出前五大，被歸類為「其它」，即是nobody。

短期內，蘋果相信仍然可受益於華為無新機可出的局面，保持增長勢頭。但難保美國新政府會修正對華為的政策，因此蘋果也不能只一味想著iPhone，而忽略了其他發展。

現時的iPhone 12系列大有像2014年iPhone 6系列推出的情況，大受市場歡迎，更影響了下一代iPhone的銷售。蘋果在今年底推出的iPhone 12S/13，據報會增加指紋解鎖、縮細留海及更強勁的三攝鏡頭系統。 但由於缺少了4G升5G的升級作用，手機銷量相信很難追上去年底4G升級5G的水平。

5G升級令iPhone再次佔蘋果收入六成，但蘋果過去數年的發展方向，都是將收入來源多元化，避免過份依賴iPhone。

硬件方面，iPad、Mac及隨身裝置如AirPods及 Apple Watch都成為了新的增長動力來源，計及服務收入則佔蘋果總收入四成多。

蘋果未來的收入來源，當然是依賴其在市面上已啟動的15億部設備所帶來的服務收入。小至Apple Pay付費的所產生的交易費用，大至從App Store所賺取的應用程式分成，都是蘋果的服務收入。

蘋果在賣機給用戶之後，需要更進一步引導用戶付費訂購服務，特別是在中國市場，才能支撐住目前的股價，否則在經濟不景氣下，手機用戶換機意欲大減，再難重複iPhone 12的成功了。