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【BNO移民英國】一家四口經LOTR移民英國　港爸為孖女由零開始

歐洲 18:00 2021/01/31

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英國政府推出「Hong Kong BN（O）Visa」簽證於今日（31日）接受申請，為BNO持有人提供「5+1」的入籍路徑。在新簽證生效前，英府亦為BNO持有人及其近親提供酌情入境（Leave Outside The Rules，簡稱LOTR）服務。港爸Mark於去年10月以「LOTR」舉家移居英國，他與太太為了6歲的孖女放棄香港安穩生活，決定在異鄉由零開始。

【BNO居英簽證1月31日接受網上申請　2月23日起可透過手機App申請：按此

40多歲的Mark曾投身傳媒界及保險業，赴英前經營補習社生意，是3間補習社的老闆。一年多前，因着社會環境的轉變，Mark與太太Twinkle打算移居台灣，惟最後因疫情而改變計劃。適逢英國政府公布為BNO持有人開放入境英國簽證申請，Mark和Twinkle都持有BNO，於是夫妻轉為考慮移居英國，更在兩個月內由決定到舉家移居起行，去年10月中旬抵達英國。

放棄名校走出舒適圈

即使生活了40多年，但為了小朋友無論如何都要走，生得出就有責任保障她們在安全的環境下成長。

Mark坦言在香港感受到不少壓力，非走不可。

6歲的孖女原本今個學年升讀小一，更獲派中西區一所傳統名校，不過為了女兒的將來，他們選擇到一個陌生的環境重新開始。「在香港生活安穩，要走出舒適圈並不容易……」Twinkle帶着不捨離開土生土長的香港。

這似乎是不少香港人的掙扎，在香港已建立的一切，來到異地歸零推倒重來。去年10月15日，一家四口帶着6個大大小小的行李箱，還有大小背囊，就是他們遠赴英國的所有家當。Mark表示身上有兩萬英鎊（約20萬港元），足夠一家半年的生活費。

一家人帶着大大小小的行李移居英國，Mark坦言「咁辛苦都係為咗小朋友未來」。（受訪者提供）

他們於10月16日抵達倫敦機場，以LOTR享有最多6個月的居留簽證，期間可在當地工作和讀書，但沒有社會福利、無法免費享用當地NHS醫療服務，待1月底再申請BNO簽證定居英國5年。

Mark一家出境後轉至曼徹斯特的斯托克波特（Stockport），暫時租住B&B民宿，每月租金約1.3萬港元，預算每月生活費約8至9千港元。他笑說完成14日隔離後，第一件事是去買車或租車，方便出入，希望之後搬到塞爾（Sale）一帶。

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放下身段由低做起

夫妻現時遙距管理香港的補習社，不過來到英國又有何出路？原本在香港協助丈夫打理補習社的Twinkle，希望在英國找一份文職工作，至於Mark更願意放下身段，「為小朋友無嘢唔可以放低，有工作的話倒垃圾都做。」

 

作者：駱秀玲

責任編輯：李越樺

（節錄）

【原文：一家四口移民英國 港爸為孖女由零開始（收費文章）】

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【單靠MPF點夠退休？點樣可以又慳稅又為退休做準備？】https：//bit.ly/2Y90Lv0

欄名 : 移民點滴

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