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報告：62%僱員欲跳槽　近3成港企擬加薪

個人增值 10:00 2021/01/30

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報告：62%僱員欲跳槽　近3成港企擬加薪

人力資源顧問Michael Page發布的《2021人才趨勢報告》發現，香港人才市場樂觀，62%的人才有跳槽意願，而另外30%人會在2021年被動地接受新職位。

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企業信心正恢復　29%擬加薪

Michael Page香港區域總監陳孝威認為，企業的樂觀情緒和信心正在恢復。「市場普遍預計今年將比去年好，企業在謹慎的同時亦會為經濟復甦作準備，對人才的需求可能會增加。」報告指，香港去年的招聘活動下跌48%，而有近3成的港企表示希望增加員工人數，而54%則表示會維持現狀。

報告指出，去年香港受疫情等因素影響，導致就業市場顯著放緩。可是，香港業務在去年第三及第四季出現了明顯的反彈，尤其金融服務業。另外，報告亦指出業務復甦後，企業主要希望增強的項目包括：流程自動化（48%）、培訓現有員工（30%）、短期合約員工（25%）、第三方服務提供商（18%）。

陳孝威另指，儘管香港在去年錄得經濟收縮，但有29%的僱主打算向員工加薪，52%的僱主表示未決定。可是，有四分之一的港企預計，今年的員工晉升將會推遲，預計中層管理人員受影響最大。

轉工宜先了解自身的需求

對打工仔而言，陳孝威認為不論是有意轉工或是堅守崗位，心態也是關鍵因素。「疫情爆發後，企業在業務發展上都處於被動，僱員可從自己出發，控制自己能夠控制的因素，提升表現。」他另建議，有意轉工的人才應先了解自身的需求，如為何不想留在現時職位及公司，而新職位及公司有甚麼元素吸引。

作者：楊匡然

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：報告：人才需求增 62%僱員欲跳槽（收費文章）】

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欄名 : 職場百科

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