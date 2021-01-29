▲ 【美股IPO】2021年美股IPO熱潮勢將延續 矚目獨角獸紛計劃上市

即使全球經濟均受到疫情影響，但仍無阻美股市場在去年迎來一波首次公開招股（IPO）熱潮。相較於2019年，2020年美股IPO總數增加2倍多，達480宗，更創下自2000年以來最高紀錄。外界一般預期在低利率政策下，資產價格將繼續攀升，因此這次IPO熱潮有機會延續到2021年。

IPO不乏科技獨角獸企業

在去年上市的企業當中包括不少獨角獸企業，例如有「美版美團」之稱的外賣送遞平台DoorDash（美：DASH）及着名網上短租住宿平台Airbnb（美：ABNB），兩間公司在掛牌首日的股價表現均相當亮麗。招股價為每股102美元的DoorDash在掛牌首日以189.51美元收市，大漲85.79%；而Airbnb在掛牌首日則以144.71美元作收，較招股價每股68美元大漲112.81%。

繼去年上演的IPO熱潮，有意在今年尋求上市集資的公司更是絡繹不絕，當中不少是屬於科技板塊的獨角獸企業，包括虛擬貨幣交易平台Coinbase、交友平台Bumble和雜貨送遞平台Instacart等。

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美股IPO限機構及專業投資者參與

在新一年，投資者若希望捕捉新的投資機會，也可以留意一下美股IPO市場。不過投資者需要注意美股IPO與港股IPO不同，不設公開認購環節。個人投資者即使有美股戶口也不能抽新股，只有機構投資者或資產達數百萬美元的專業投資者才有機會參與美股新股認購。另外，美股新股首掛也不能即時進行交易，而是需要在開市後進行由市場投資者參與的集合競價，直到集合競價過程完成後，股票才可以自由交易。集合競價一般需時大約數小時。

本文章所載的資料並不構成投資的意見或建議。在作出任何投資決策前，您應考慮自己的財務狀況、投資目標及經驗、風險承受能力及理解相關產品的性質和風險的能力。您亦可尋求獨立專業顧問意見。

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