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【BNO移民英國】BNO居英簽證1月31日接受網上申請　2月23日起可透過手機App申請

歐洲 13:45 2021/01/29

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符合申請英國國民（海外）（BNO）資格的人士及其家庭受養人可於1月31日起申請BNO居留簽證，申請人可經網上申請新簽證，並預約前往簽證申請中心，提供指紋以辦理手續。從2月23日起，英國政府另開放手機應用程式申請，合資格申請毋須親身到簽證申請中心，即可完成申請手續。

【BNO居留簽證 5年簽證費用250英鎊：按此

2月23日起可透過手機申請

英國「5+1」BNO居留簽證將於1月31日開放申請，符合申請BNO的人士及其家庭受養人可到英國居住、讀書和就業，5年後可以申請居留，1年後就可以申請入籍。合資格人士可在1月31日（周日）下午5時起，經英國政府網站申請新簽證，並預約前往簽證申請中心，提供指紋以辦理手續。

英國政府設有手機應用程式開放予歐洲經濟區（EEA）居民申請簽證，從2月23日起，有關申請途徑將會開放予BNO持有人和合資格近親，若申請人持有具生物特徵辨識的BNO護照、香港特區護照或歐洲經濟區護照，即可透過手機應用程式「UK Immigration: ID Check」（iOS/Android ）申請BNO居英簽證，毋須親身到簽證申請中心。

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英國政府表示，2020年7月15日至2021年1月13日期間，約7,000名BNO持有人和其家庭受養人以「酌情入境」（Leave Outside the Rules，LOTR）入境英國。為配合2月23日開放手機應用程式申請安排，LOTR安排將會延長，以便透過LOTR居留英國的申請人，過渡至BNO居英簽證。

除了醫療附加費以外，居英5年的BNO簽證費用為每人250英鎊（約2,657港元），申請人亦可以申請留英30個月，費用為每人180英鎊（約1,913港元）。

責任編輯：李瑩

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欄名 : 移民攻略

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