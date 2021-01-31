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【危疾】氣溫急降易誘發心肌梗塞　5大高危族群要小心

保險保障 10:00 2021/01/31

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【危疾】氣溫急降易誘發心肌梗塞　5大高危族群要小心

今年冬天寒冷，氣溫急降易誘發心肌梗塞，嚴重者分分鐘會猝死。面對心臟問題突襲，到底自己是否高危族群？有哪些方法可有助紓緩心肌梗塞的問題？由中醫師一一解釋。

心肌梗塞的成因為心臟血管被阻塞，導致血流不順暢，中醫病名為胸痺。古名有「卒心痛」和「真心痛」之分，兩詞分別代表胸痺不同的嚴重程度，前者為突然發作的心絞痛，徵狀持續。後者為痛楚發作得更劇烈，嚴重的有機會昏厥，甚至猝死。

註冊中醫師梁振威解釋：「胸口翳痛、呼吸不順的情況有機會反覆發作，卒心痛屬中輕度，未去到會暈倒，但真心痛代表緊急情況，有機會死亡。」

【一文看清大腸癌篩查計劃申請資格、方法及資助額：按此

5大高危族群　過勞打工仔要注意

雖然胸痺的病位為心臟，但梁醫師指肝、脾和腎都有關連，隨之影響到心臟的供血，因有阻塞而不足。主要病機為寒、瘀、氣滯和痰，分以下幾類：

1. 天氣太寒冷，或病人體質太寒。寒邪會凝滯血脈，使其運行得很慢，從而阻塞心臟供血。

2. 飲食不節制，嗜肥甘厚味的食物者，傾向多鹽油糖，會傷脾胃。另外有人煙酒過度，損傷脾胃後積聚濕氣在體內，繼而變成痰，因痰濁積聚而阻塞心臟血脈。

3. 情志失調者。如暴躁，常常發脾氣的人，故會肝鬱氣滯，氣不通暢就阻塞血脈。

4. 體虛者，先天的較多。加上經常工作勞碌、休息不足，過累就會損傷脾胃。脾胃負責吸收營養和造血，耗損後生化氣血的功能變弱，繼而影響心臟供血。

5. 年老人士，腎臟較弱。腎陽虛者會使心臟推動血液的能力變差，血液的運行變慢，形成阻塞。

梁醫師補充，胸痺成因眾多，縱使長者屬高危一群，但現時不少年輕人因工作、打機都會捱夜，甚至常常通宵，若過勞的情況下再去做劇烈的運動，心臟負荷超標就有機會發作，不能自恃年輕就輕視。

【「談笑用兵」口訣辨中風徵兆：按此

作者：吳霆俊

責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：心口翳痛 氣喘氣促 5大成因致心肌梗塞

=====

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欄名 : 危疾知多啲

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