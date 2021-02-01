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Uniqlo推新春限定優惠　歷山酒店賀年糕點8折

精明理財 07:00 2021/02/01

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Uniqlo：新春限定優惠

Uniqlo新春限定優惠至2月4日，產品包括AIRism床品系列、指定服飾及內衣。男裝棉質輕鬆9分褲由149元減至99元；女裝棉質輕鬆9分褲則由99元減至79元。

    點擊圖片放大

另外，在優惠期內，凡單次購物淨額滿500元之顧客，即可獲贈限定毛巾禮盒一份。數量有限，先到先得，送完即止。

購物網站

2. 歷山酒店：賀年糕點8折優惠

由即日起至2月8日，訂購金箔黑糖椰汁年糕或日本舞茸臘味南瓜糕可享8折優惠。每款賀年糕點奉送3包精選Tea WG茗茶茶包。年糕可於2月1至14日期間取貨，惟需提前3日預訂。

價錢：

  • 日本舞茸臘味南瓜糕（900克）：折扣價188元（原價238元）
  • 金箔黑糖椰汁年糕（900克）：折扣價268元（原價338元）

訂購方法：酒店eShop／致電3893 2868／電郵至fnb@hotelalexandrahk.com／親臨酒店

地址：香港北角城市花園道32號

3. 7-ELEVEN：自家品牌叮叮點心$30/3件

至2月4日，於7-ELEVEN買自家品牌7-SELECT點心可享30元/3件，點心包括:

  • 魚肉燒賣
  • 蝦餃
  • 港式腸粉
  • 蝦肉燒賣
  • 小籠包
  • 豉汁鳳爪
  • 咖喱魚蛋

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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