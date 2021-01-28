【AMC】網民沽空AMC近百張期權被斬倉　倒欠券商逾40萬元　問應否破產？

▲ 【AMC】網民沽空AMC近百張期權被斬倉 倒欠券商逾40萬元 問應否要破產？

美國遊戲零售商遊戲驛站GameStop（美：GME）上演「散戶屠鱷」，不少散戶跟風炒作大賺一筆，類似情況亦有蔓延到其他股份，例如美國電影院龍頭AMC（美︰AMC）。不過，有網民在討論區上表示，自己沽空AMC期權卻遭到嚴重虧損，更倒欠券商近47萬元，於是發文問網民可以如何處理。

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AMC過去一年受到美國的新冠疫情影響，股價長期低迷，成為沽空目標。直至周一（25日），AMC公布成功籌集到新資金，令公司可以在新一年避免破產危機，股價隨即反彈，25日、26日及27日的股價分別大漲25.93%、12.22%及301.21%。

▲ AMC過去一年受到美國的新冠疫情影響，股價長期低迷，成為沽空機構的目標之一

AMC暴升，不少散戶跟風炒作，不過，並不是人人必定從中賺到錢，押錯邊更可能會輸身家。有網民在連登討論區發文指，自己Nake short（即在沒有借入股票的情況下在市場上出售不存在的股票）AMC近100張期權，但被券商斬倉了，輸掉1.2萬美元本金之餘，更倒欠券商錢。他表示想不到AMC股價會大升，更指屋企人的資金不足夠填數，詢問應否申請破產？

正所謂有圖有真相，該網民其後上傳自己在該券商的戶口結餘，顯示其美股戶口結餘為-6.3萬美元（約-48.9萬港元），虧損7.5萬美元（58.7萬港元），戶口總結餘顯示為-47萬港元。

▲ 該網民上之傳其券商戶口結餘。

有網民認為只是欠款幾十萬港元，但申請破產並不值得。亦有網民表示「呢啲風險由證券行承擔㗎」，事主是不用還的。另有網民呼籲，期權不懂就不要亂玩。

有網民建議事主「借P loan（私人貸款）填咗筆數先啦，你無得拖㗎」；亦有人建議先聯絡券商，看是否可以分期還款，好過年紀輕輕走去破產。

睇下網民講啲咩？

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責任編輯︰陳啟昌

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