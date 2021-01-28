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【BNO移民英國】求職攻略！LinkedIn列英國10個增長最快行業

亞洲 18:41 2021/01/28

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【BNO移民英國】求職攻略！LinkedIn列英國10個增長最快行業

1月31日起，符合申請英國國民（海外）護照（BNO）資格的人士及其家庭受養人，可申請BNO居留簽證（Hong Kong BNO Visa），在英國工作及讀書，並可透過「5+1」的方法入籍英國。不少有意移民英國的港人，均擔心在英國難找到工作，無法應付在當地生活的開支。求職平台LinkedIn早前公布英國就業市場10個增長得最快的行業及相關職位。有意到當地發展，不妨先留意就業前景，裝備好自己再起行。

【BNO居留簽證 5年簽證費用250英鎊：按此

電子商貿職位增高最快

新冠肺炎疫情重創英國經濟，與此同時，也推動不少行業對人才的需求。LinkedIn透過分析英國的15,000多個職位的數據，與2019年相比，列出在2020年4月至2020年10月期間增長最快的行業。分析結果顯示，疫情期間增長得最快的行業分別有電子商貿、醫療護理，以及創作網上內容的自由工作。報告指，自從疫情以來，網購人數增加了1倍，為了跟上需求的步伐，在LinkedIn上與電子商貿相關的職位招聘增加了143%，熱門職位包括有司機、供應鏈助理、倉庫負責人及網絡專員等。

在英國，哪些人才最渴市？即看LinkedIn列出在英國增長得最快的10個行業：

LinkedIn列在英國增長得最快的10個行業
1

電子商貿（E-commerce）

  • 熱門職位：司機、供應鏈助理、倉庫負責人，網絡專員
  • 所需技能：執行訂單、零售、配送訂單、運營倉庫、專業駕駛
  • 招聘熱點：伯明翰、北安普敦（Northampton）、曼徹斯特、萊斯特（Leicester）
2

保健人員（Healthcare supporting staff ）

  • 熱門職位：家庭保健助手、保健助理、保健顧問、保健教練、醫學專題撰稿人
  • 熱門技能：居家護理、醫療保健、保健指導、撰寫醫學文章
  • 招聘熱點：曼徹斯特、牛津
3

網上內容自由工作者（Digital content freelancers）

  • 熱門職位：內容協調、YouTuber、博客作者、播客
  • 熱門技能：播客、YouTube、博客、編輯影片
  • 招聘熱點：倫敦、曼徹斯特
4

建築人員（Construction）

  • 熱門職位：工地專家、建築專家、建築工人，建築工地經理
  • 熱門技能：施工現場管理、砌磚、建築
  • 招聘熱點：倫敦、曼徹斯特、伯明翰
5

創作自由工作者（Creative freelancers）

  • 熱門職位：作家、插畫家、配音員、編劇、編輯
  • 熱門技能：編輯、插圖、編劇、配音、寫作
  • 招聘熱點：倫敦、曼徹斯特、伯明翰
6

財務（Finance）

  • 熱門職位：投資銀行專家、財務專家、財務主管、交易員、金融服務專業人員。
  • 熱門技能：經濟學、貿易、金融、金融服務、投資
  • 招聘熱點：倫敦、曼徹斯特、利物浦
7

專科醫療人員（Specialized medical professionals）

  • 熱門職位：危重病學護士、註冊護士助理、實驗室科學家、醫學實驗室助理。
  • 熱門技能：保健、臨床研究、臨床藥學、醫學
  • 招聘熱點：倫敦、曼徹斯特、伯明翰、格拉斯哥（Gasgow）
8

專業教練（Professional coaching）

  • 熱門職位：生命教練、業務教練、領導力教練。
  • 熱門技能：商業訓練、行政訓練、人生訓練。
  • 招聘熱點：謝菲爾德（Sheffied）、卡迪夫城（Cardiff）、諾定咸（Nottingham）、伯明翰
9

社交媒體和數字營銷（Social media and digital marketing）

  • 熱門職位：營運成長駭客（Growth hacker）、市場顧問、社交媒體經理
  • 熱門技能：數字營銷、營運成長駭客（Growth hackering）、增長策略、社交媒體營銷
  • 招聘熱點：倫敦、曼徹斯特、貝爾法斯特（Befast）
10

客戶服務（Customer service）

  • 熱門職位：客戶服務顧問、客戶支援專員
  • 熱門技能：時間管理、客戶支援、零售、客戶體驗
  • 招聘熱點：曼徹斯特、倫敦、紐卡素（Newcaste）

責任編輯：李瑩

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欄名 : 移民攻略

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