【BNO移民英國】求職攻略！LinkedIn列英國10個增長最快行業

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1月31日起，符合申請英國國民（海外）護照（BNO）資格的人士及其家庭受養人，可申請BNO居留簽證（Hong Kong BNO Visa），在英國工作及讀書，並可透過「5+1」的方法入籍英國。不少有意移民英國的港人，均擔心在英國難找到工作，無法應付在當地生活的開支。求職平台LinkedIn早前公布英國就業市場10個增長得最快的行業及相關職位。有意到當地發展，不妨先留意就業前景，裝備好自己再起行。
【BNO居留簽證 5年簽證費用250英鎊：按此】
電子商貿職位增高最快
新冠肺炎疫情重創英國經濟，與此同時，也推動不少行業對人才的需求。LinkedIn透過分析英國的15,000多個職位的數據，與2019年相比，列出在2020年4月至2020年10月期間增長最快的行業。分析結果顯示，疫情期間增長得最快的行業分別有電子商貿、醫療護理，以及創作網上內容的自由工作。報告指，自從疫情以來，網購人數增加了1倍，為了跟上需求的步伐，在LinkedIn上與電子商貿相關的職位招聘增加了143%，熱門職位包括有司機、供應鏈助理、倉庫負責人及網絡專員等。
在英國，哪些人才最渴市？即看LinkedIn列出在英國增長得最快的10個行業：
|LinkedIn列在英國增長得最快的10個行業
|1
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電子商貿（E-commerce）
|2
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保健人員（Healthcare supporting staff ）
|3
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網上內容自由工作者（Digital content freelancers）
|4
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建築人員（Construction）
|5
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創作自由工作者（Creative freelancers）
|6
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財務（Finance）
|7
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專科醫療人員（Specialized medical professionals）
|8
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專業教練（Professional coaching）
|9
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社交媒體和數字營銷（Social media and digital marketing）
|10
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客戶服務（Customer service）
責任編輯：李瑩
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欄名 : 移民攻略