  • 22°C
香港時間 : 2021128日 (四) 16:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

2020年少年理財調查　逾8成中小學生有儲蓄習慣

理財規劃 16:09 2021/01/28

分享：

2020年少年理財調查　逾8成中小學生有儲蓄習慣

香港會計師公會公布「2020年少年理財調查」，調查結果顯示逾8成學生有儲蓄習慣，但僅4成學生有記帳習慣。

調查在去年9月至11月以網上問卷形式進行，透過全港中小學邀請小四至中三學生自由參與，共收到1,015份有效回覆，當中小學生佔15%，而中學生佔85%。

數據顯示，受訪學生中84%有儲蓄習慣，反映學生有一定程度的用錢規劃。然而，有儲蓄習慣的學生中，只有40%人有記帳習慣；而整體受訪學生中，合共僅有35%人有記帳的習慣。 

香港會計師公會亦就今次調查結果提出建議，希望可以改善少年的理財習慣，當中包括灌輸小朋友有節制、負責任消費的概念、教導借貸原則以及指導使用電子付款工具。 

香港會計師公會會長鄭中正表示，公會藉調查了解本港初中及高小學生的消費及付款模式趨勢，探討他們的金錢觀及理財認知，希望識別增強理財教育成效的方法。他更希望調查能成為家長及學校的有用參考，為小朋友提供更切合時代轉變及生活所需的金錢教育。

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【見到稅單好頭痕？有計幫你慳稅兼財富增值﹗】https://bit.ly/3ogqr3u

欄名 : 理財快訊

相關文章

由第一桶金開始 教導兒童理財的四大步驟
2019/06/21
由第一桶金開始 教導兒童理財的四大步驟
【兒童理財】專家家長教路！用利市錢教小朋友理財
2020/02/08
【兒童理財】專家家長教路！用利市錢教小朋友理財

最新專欄文章 更多

花旗調查：疫情下市民置業興趣未受影響　逾4成受訪者料未來一年樓價續平穩
2021/01/22
花旗調查：疫情下市民置業興趣未受影響　逾4成受訪者料未來一年樓價續平穩
建行（亞洲）推出新品牌及產品宣傳 目標成為「大灣區理財專家」
2020/11/09
建行（亞洲）推出新品牌及產品宣傳 目標成為「大灣區理財專家」
【財政預算案】預算案公布前 會計師公會料港府錄181億財赤
2020/02/10
【財政預算案】預算案公布前 會計師公會料港府錄181億財赤
減少旅行努力儲錢　給你一個減少搭飛機的理由
2019/10/30
減少旅行努力儲錢　給你一個減少搭飛機的理由
【FinTech理財】iFund推生命周期儲蓄產品iSaver　每月最低供款$800
2019/06/20
【FinTech理財】iFund推生命周期儲蓄產品iSaver　每月最低供款$800
儲蓄 電子支付 會計師公會

下一篇文章

【儲蓄方法】「333」理財法　輕鬆分配每月收入
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【MPF】2020年10大最佳表現強積金基金排名榜　最強一隻逾5成回報（附基金表現）
【MPF】2020年10大最佳表現強積金基金排名榜　最強一隻逾5成回報（附基金表現）
儲蓄保險搵笨？網民分享斷供經歷：無諗清楚就買咗
儲蓄保險搵笨？網民分享斷供經歷：無諗清楚就買咗
【退休規劃】唔想退休變退憂？　退休規劃需考慮5大風險
【退休規劃】唔想退休變退憂？　退休規劃需考慮5大風險
理財StarTalk - 林盛斌Bob分享致富秘訣　靠「長銀包旺財運法」年收入逐年增多
林盛斌Bob分享致富秘訣　靠「長銀包旺財運法」年收入逐年增多
【儲蓄方法】「333」理財法　輕鬆分配每月收入
【儲蓄方法】「333」理財法　輕鬆分配每月收入
【退休收息股】石Sir心水退休股　呢隻股份股息率逾7厘值博（內附足本影片）
【退休收息股】石Sir心水退休股　呢隻股份股息率逾7厘值博（內附足本影片）