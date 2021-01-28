▲ 2020年少年理財調查 逾8成中小學生有儲蓄習慣

香港會計師公會公布「2020年少年理財調查」，調查結果顯示逾8成學生有儲蓄習慣，但僅4成學生有記帳習慣。

調查在去年9月至11月以網上問卷形式進行，透過全港中小學邀請小四至中三學生自由參與，共收到1,015份有效回覆，當中小學生佔15%，而中學生佔85%。

數據顯示，受訪學生中84%有儲蓄習慣，反映學生有一定程度的用錢規劃。然而，有儲蓄習慣的學生中，只有40%人有記帳習慣；而整體受訪學生中，合共僅有35%人有記帳的習慣。

香港會計師公會亦就今次調查結果提出建議，希望可以改善少年的理財習慣，當中包括灌輸小朋友有節制、負責任消費的概念、教導借貸原則以及指導使用電子付款工具。

香港會計師公會會長鄭中正表示，公會藉調查了解本港初中及高小學生的消費及付款模式趨勢，探討他們的金錢觀及理財認知，希望識別增強理財教育成效的方法。他更希望調查能成為家長及學校的有用參考，為小朋友提供更切合時代轉變及生活所需的金錢教育。

責任編輯：曹佩鈞

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