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【投資理財】投資要做好3個層次　第一層為甚麼要懂得保本？

博客 17:52 2021/01/28

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【投資理財】投資要做好3個層次 第一層為甚麼要懂得保本？

投資者要做好3個層次：

Lv.1︰懂得保本
Lv.2︰爭取合理回報
Lv.3︰錢搵錢，長期的資產增值

當你到達Lv.3的時候，其實同時掌握Lv.1及Lv.2，因這就像金字塔一樣，低層基礎一定要廣闊，上層才能穩固。所以，保本技巧可說最重要的部分，沒有保本，就沒有增值可言，但為甚麼懂得保本是如此重要呢？

除非你打算賺完錢後從此金盤洗手，否則投資將會是一場長期戰，故此在考慮回報率及策略時，也要以長期角度為大前題。

比較以下兩個情況

以下兩個情況均相同擁有100萬元資金。

  • 情況1︰第一年賺80%，下一年蝕50%，再賺　80%，再蝕50%，如此類推。
  • 情況2︰每年回報是10%，一直如此。

2年後︰

  • 情況1︰100萬元，第一年賺80%，資產變成180萬元，但第二年蝕50%，則變成90萬元。
  • 情況2︰100萬元，第一年賺10%，資產變成110萬元，但第二年賺10%，變成121萬元。

10年後︰

  • 情況1︰59萬元
  • 情況2︰259萬元

30年後︰

  • 情況1︰20萬元
  • 情況2︰1,740萬元

時間愈長，兩者相差愈大。所以，若從長期角度看，保本前提可說最必要的，而持續而隱定的平穩增長，必定比高而不穩的回報來得更好。

投資創富是一場馬拉松

而在我們的金融系統中，每隔幾年就會出現一些黑天鵝事件，即不可預測的重大事件，如金融風暴、911、沙士、金融海嘯、歐債危機等。若然行高風險的投資策略，風平浪靜時回報甚佳，但危機一到時回報卻有可能全部報銷。

但最大的問題，是這些危機每隔幾年就會出現一次，而事前更無法預測，因此，除非你回顧過去你有能力預計到這些危機的出現，否則你必須設定一套長期投資策略，而這套策略當面對不可預計風險出現時，是能夠守得住的。

就是這個原因，令股神巴菲特得出投資最重要的心得，就是：不要虧損。他表示，他從不挑戰高難度，他只是一直在迴避風險，他說：我不是去嘗試跳過7呎高的欄，我只需保持跳過1呎高的欄已可以了。

即是說，當你到達Lv.3「錢搵錢，長期的資產增值」時，其實同時應用Lv.1及Lv.2，而所追求的，並不是賺一筆大錢得到一筆現金、不是高風險的一時賺一時蝕，而是一種追求合理回報，並能產生長期的資產增值效果的方法，因為在複利息的原則下，這方法在長遠計，必然是最成功的。

 

【本文獲作者龔成授權轉載，原文題為︰投資者要做好的3個層次】

======

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欄名 : 80後百萬富翁

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