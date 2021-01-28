入門級MINI One 5-Door　簡約親民取勝

早前MINI推出Countryman系列小改款，亦重新帶來MINI One 5-Door。這款基本版的MINI，豪華裝備欠奉，憑著無可取代的品牌魅力以及獨有的go-kart駕駛樂趣，加上相對親民的價錢，對想初嘗MINI的車主來說仍有一定的吸引力。

▲ 外型小巧精緻的MINI One 5-Door，穿梭城市及郊外亦遊刃有餘。

彩色車頂吸引

MINI One外型不像Countryman大隻粗獷，重拾簡約利落的車身線條，的骰輕巧。今次試駕的米白色配上經典Stripe Art彩色車頂，甚有英國著名設計師Paul Smith味道。車主可以按個人喜好配搭車頂及鏡殼顏色組合，更具個性，難怪試駕路途上備受行人注目禮。



外表跟上一代其實分別不大，車頭燈換上了LED色澤更銳利，可愛的圓碌碌造型，讓人聯想起大熱動畫《天竺鼠車車》。鬼面罩平實低調，沿用啞黑色的包圍，設計舒服。車尾連「ONE」字樣也刪去了，尾燈換上英國米字旗形狀，英倫氣息盡露。

▲ 車頂可選黑、白或是彩色，營造出不同個人風格。

▲ 車尾燈跟其他系列一樣變成英國米字旗形，討人喜歡。

簡約車廂實用配置

車內配備繼續奉行簡約主義，沒多餘裝飾，不過實用裝備倒是有的。經典的圓形多媒體觸屏，同樣有變色氣氛光環，首批更附送泊車後鏡。儀表板雖不是最新的數碼款式，而是傳統指針大細圈設計，配上小型顯示屏，尚算清晰。多功能真皮軚盤握感厚實舒服，還有有型的啪掣按鈕及波棍，亦跟其他版本看齊。



別奢望有電動及冷暖座椅，駕駛座及副座均是手動，碳黑色布面設計，但坐起來亦貼背舒適。近年流行的各種主動式安全系統，這車統統沒有。不過以往要額外加錢的部份配備，如Green及Sport Mode駕駛模式、雨撥感應、運動型真皮軚盤、鏡殼顏色及15吋Heli Spoke車軨都已包括在內。

▲ 上一代要加購才有的多功能真皮軚盤，今次車價已包括。

後座空間狹小

車身細小是MINI One的雙面刃，後排空間及車尾箱就要作出犧牲。雖說是5座位，坐4人還可以接受，但中間位過窄，而且腳位被杯架一開為二，坐姿難免不適，屬一大敗筆。後座設備如冷氣位、USB等亦欠奉，唯一是配備了雙天窗，為後座乘客增添一點開揚感。



車尾箱只得278公升的容量，不過後排椅背可作6:4比例折合及調節傾斜度，可以自行按需要調節，讓容量大幅提升至941公升，座位安排更具彈性。如果平常多是二人同行，較少接載乘客，MINI One絕對勝任代步出行的角色。

▲ 後座中間腳位被杯架頂着，一定要張開雙腿而坐。

靈活敏捷卡車快感

喜愛MINI的車迷，都是為了獨有的go-kart貼地駕駛感，此車比Countryman矮細，因此更有揸卡車的速度快感。One配備的1.5公升直三雙渦輪增壓引擎，比上一代1.2公升引擎升級，但數字上馬力維持102匹，扭力則提升了10牛頓米。不過駕起來卻沒有力有不逮的感覺，加速雖然稍遜，但行車尤其在轉彎時感覺爽快又靈活，操控直接精準，在城市及山路亦能控制自如。



MINI的底盤懸掛偏向硬朗，此車也不例外，路感方面比較明顯，走在凹凸不平的路面上，路況會切實傳回車廂中，舒適度難免打折扣。三缸引擎的通病就是突兀的震盪，不過駕駛或是停車時，震感卻不算非常明顯，而且隔音做得不錯，行車時路噪不強，挽回一點分數。



二十多萬車價屬中規中矩，裝備雖簡單，但換來充沛的駕駛樂趣以及別樹一格的品牌形象，加上在SUV當道的現今世代，細車車款已不多。講求好玩活潑、迷你車型的駕駛者，MINI One可會是你的心水選擇？

▲ 升級至1,499公升直三Turbo引擎，貫徹MINI靈敏直接的操控感。

規格表

售價：$259,800

車型：5門5座位揭背車

引擎：1,499公升直三Turbo引擎

活瓣：雙頂凸輪軸、16 活瓣

馬力：102ps/3,900-6,500rpm

扭力：190Nm/1,380至3,600rpm

驅動：Steptronic七速雙離合器，前輪驅動

懸掛：麥花臣式（前）／多連桿式（後）

制動：通風碟（前）／碟式（後）

車身長x闊x高：4,005 × 1,727 × 1,425mm

前／後軸輪距：2,567mm

車重：1,300kg

最高時速：192km/h

0-100秒加速：10.6秒

平均耗油量：5.4L/100km

查詢：MINI HK （3193 6800）