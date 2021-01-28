【強積金表現】逾半大中華基金去年回報達4成　表現最佳係邊隻？

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去年環球股市波動，不少投資產品的回報可能未如理想。不過，強積金顧問公司駿隆早前公布，去年全年強積金人均賺近2.7萬元，錄得11.8%回報；大中華基金全年回報更高達24.3%。若看好大中華地區未來經濟發展，哪個強積金計劃的大中華股票基金回報最吸引？
【港股大時代重臨 如何調整強積金組合捕捉升浪？：按此】
根據積金局的數據，大中華股票基金一年回報介乎15.23%至51.75%，表現最好的基金為我的強積金計劃我的中國股票基金，最差則為BCT積金之選BCT大中華股票基金。
若比較5年回報，仍然是我的強積金計劃我的中國股票基金回報最佳，達19.90%，其次為萬全強制性公積金計劃大中華股票基金，達19.18%。
|2020年強積金大中華股票基金表現
|強積金計劃
|基金
|1年期年率化回報（%）
|5年期年率化回報（%）
|我的強積金計劃
|我的中國股票基金
|51.75
|19.9
|萬全強制性公積金計劃
|大中華股票基金
|51.05
|19.18
|信安強積金—明智之選
|信安動力大中華股票基金
|46.94
|18.52
|永明彩虹強積金計劃
|永明強積金大中華股票基金 - B類
|42.96
|13.72
|永明彩虹強積金計劃
|永明強積金大中華股票基金 - A類
|42.67
|13.5
|安聯強積金計劃
|安聯大中華基金 - 單位T
|41.16
|13.43
|安聯強積金計劃
|安聯大中華基金 - 單位B
|41.14
|13.48
|安聯強積金計劃
|安聯大中華基金 - 單位A
|40.88
|13.24
|交通銀行愉盈退休強積金計劃
|交通銀行大中華股票成分基金
|40.62
|12.99
|友邦強積金優選計劃
|大中華股票基金
|40.24
|14.4
|東亞（強積金）享惠計劃
|東亞大中華股票基金
|36.99
|15.28
|東亞（強積金）集成信託計劃
|東亞 (強積金) 大中華股票基金
|34.73
|14.38
|東亞（強積金）行業計劃
|東亞 (行業計劃) 大中華股票基金
|34.42
|14.26
|宏利環球精選（強積金）計劃
|宏利 MPF 中華威力基金
|22.67
|11.12
|東亞（強積金）享惠計劃
|東亞大中華追蹤指數基金
|19.49
|12.5
|BCT積金之選
|BCT大中華股票基金
|15.23
|11.34
|*資料來源：積金局，數據截至2020年12月31日
責任編輯：曹佩鈞
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欄名 : MPF理財