▲ 【強積金表現】逾半大中華基金去年回報達4成 表現最佳係邊隻？

去年環球股市波動，不少投資產品的回報可能未如理想。不過，強積金顧問公司駿隆早前公布，去年全年強積金人均賺近2.7萬元，錄得11.8%回報；大中華基金全年回報更高達24.3%。若看好大中華地區未來經濟發展，哪個強積金計劃的大中華股票基金回報最吸引？

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根據積金局的數據，大中華股票基金一年回報介乎15.23%至51.75%，表現最好的基金為我的強積金計劃我的中國股票基金，最差則為BCT積金之選BCT大中華股票基金。

若比較5年回報，仍然是我的強積金計劃我的中國股票基金回報最佳，達19.90%，其次為萬全強制性公積金計劃大中華股票基金，達19.18%。

2020年強積金大中華股票基金表現 強積金計劃 基金 1年期年率化回報（%） 5年期年率化回報（%） 我的強積金計劃 我的中國股票基金 51.75 19.9 萬全強制性公積金計劃 大中華股票基金 51.05 19.18 信安強積金—明智之選 信安動力大中華股票基金 46.94 18.52 永明彩虹強積金計劃 永明強積金大中華股票基金 - B類 42.96 13.72 永明彩虹強積金計劃 永明強積金大中華股票基金 - A類 42.67 13.5 安聯強積金計劃 安聯大中華基金 - 單位T 41.16 13.43 安聯強積金計劃 安聯大中華基金 - 單位B 41.14 13.48 安聯強積金計劃 安聯大中華基金 - 單位A 40.88 13.24 交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行大中華股票成分基金 40.62 12.99 友邦強積金優選計劃 大中華股票基金 40.24 14.4 東亞（強積金）享惠計劃 東亞大中華股票基金 36.99 15.28 東亞（強積金）集成信託計劃 東亞 (強積金) 大中華股票基金 34.73 14.38 東亞（強積金）行業計劃 東亞 (行業計劃) 大中華股票基金 34.42 14.26 宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 中華威力基金 22.67 11.12 東亞（強積金）享惠計劃 東亞大中華追蹤指數基金 19.49 12.5 BCT積金之選 BCT大中華股票基金 15.23 11.34 *資料來源：積金局，數據截至2020年12月31日

責任編輯：曹佩鈞

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