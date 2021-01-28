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【新冠疫苗】4款免費新冠疫苗副作用保障大比拼　登記前有咩細節要留意？

保險保障 16:54 2021/01/28

分享：

住院現金最高每日800元   身故恩恤金最高20萬元

四款保險均針對因接種疫苗後14天内所引起的副作用。友邦、安盛及眾安皆提供住院現金保障，金額以友邦及眾安最高（達每日800元），而上限日數最多的亦是友邦（14天）。OneDegree則向因嚴重副作用而連續留醫深切治療部5天或以上的受保人，提供10萬元保障。

身故保障方面，4款保險皆提供恩恤金，金額由10萬元至20萬元不等，只要受保人於接種疫苗後指定天數因副作用身故，保險公司便會賠償。

然而，投保人要留意，上述所保障的事項僅涵蓋因接種疫苗所引致的住院及身故。一般而言，在申請理賠時，投單持有人需求提供診斷證明書，證明不良反應因疫苗所引致。不過如果注射人士本身有已存在疾病，若出現不良反應，究竟成因是已存在疾病還是接種疫苗，可能會有爭議。

此外，友邦及眾安保險更有其他額外保障。友邦提供住院前14日內，因接種疫苗不良反應而到門診就醫的賠償，金額300元，而眾安則為新冠肺炎確診者設立緊急援助保障。於成功登記後，眾安會在保障期內，向曾入住或正入住本港醫院的確診受保人，提供2萬元援助。

解構壽險保與不保理念按此

申請資格

申請資格方面，安盛的計劃涵蓋港澳居民，受保年齡上限至65歲，而OneDegree只向香港居民提供保障，但年齡不限。因此，65歲以上人士如欲獲得免費疫苗副作用保險，可考慮選擇OneDegree。友邦及眾安方面，其條款及細規未有提及年齡限制。

至於友邦的申請資格，友邦合資格客戶毋須登記，自動享有保障。另外，如要獲得眾安保障，除了要是持有效香港身份證的香港居民外，更要成為ZA Fam會員（免費註冊）。

【接種疫苗或成常態　醫療保有否承保打針費用？：按此

保障有效期　未必涵蓋至接種疫苗時間

另一點值得留意的，就是4款保險保障有效期差距甚遠。友邦由本年1月18日起直至年底；安盛由登記成功起計算為期一年；眾安由去年2月12日至今年6月30日；OneDegree則至本年3月底。換言之，倘若OneDegree不延長障有效期，再對比目前政府的時間表，恐怕只有獲優先接種疫苗的人士，例如醫護人員、長者、長期病患者、安老或殘疾院舍員工等，才能受惠。

受保障疫苗定義不一  

四款保險對受保障疫苗定義不盡相同。友邦及安盛的定義較廣闊，涵蓋由美國食品藥物管理局或港澳衛生部門批准的疫苗。事實上，在友邦的宣傳品上提到計劃不單包括2019冠狀病毒病疫苗，更涵蓋乙型肝炎疫苗和季節性流感疫苗等。另一方面，OneDegree及眾安僅限於香港政府提供的新冠肺炎疫苗。

從精算的角度來說，由於目前關於疫苗副作用資料仍然太少，精算師難於計算接種疫苗的風險。再者，疫苗預料在短時間內大規模接種，保險公司可能面對風險集中的問題，令賠償金額超出預算。誠然，新冠疫苗副作用保險的保障雖然有限，但反正是免費，消費者若打算接種，登記亦無妨，當然亦要給予個人資料。不過談到風險，就應向醫生尋求意見，衡量自己是否適合接種疫苗。

新冠疫苗副作用保險一表睇晒【上一頁

【文章來源：10Life；原題：【新冠肺炎】4款免費新冠疫苗副作用保險大比拼（2021年1月更新版），已獲授權轉載。】

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

撰文 : 10Life

欄名 : 保險解碼

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