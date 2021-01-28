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【新冠疫苗】4款免費新冠疫苗副作用保障大比拼　登記前有咩細節要留意？

博客 16:54 2021/01/28

分享：

2020年新冠肺炎病毒肆虐，目前部分歐美國家已經開始為民眾接種疫苗，而特區政府估計可以在2月開始為市民接種疫苗。然而，疫苗的副作用亦引起大眾關注。截稿前，AIA友邦、AXA安盛、OneDegree及ZA眾安已推出免費新冠疫苗副作用保險，為接種疫苗的受保人提供免費保障。10Life今天就跟讀者看看四者的異同及注意事項。 

【邊個VHIS靈活計劃保費平兼有全數保障？：按此

比較新冠疫苗副作用保險
保險公司 AIA友邦 AXA安盛 OneDegree ZA 眾安
保險計劃 免費疫苗副作用防護保障 「疫苗副作用保障」計劃 新冠疫苗副作用保障計劃 「ZA 抗疫保障金」
保障內容
  • 於住院前14日內因受保的接種疫苗不良反應而身感不適，並門診註冊醫生，賠償300港元/澳門幣。
     
  • 受保的接種疫苗不良反應後14日內入院，每日住院現金賠償800港元/澳門幣（最多14日）。
     
  • 因接受認可疫苗接種，或因受保的接種疫苗不良反應後14日內入院，而於30日內因受保的接種疫苗不良反應及其併發症不幸身故，150,000港元/澳門幣恩恤金。
  • 接種認可疫苗後14日内所致的住院治療或身故： 每天支付港幣700元，上限為十天的住院現金保障及／或；100,000元的身故恩恤金
  • 於接種受保障疫苗後之14天内，如因嚴重副作用而死亡或須連續留醫深切治療部5天或以上，OneDegree將提供一次性港幣100,000元現金保障
  • 於接種認可之新冠肺炎疫苗後14天内導致住院或身故：每天支付800元，上限為10天的住院現金保障及/或；200,000元的身故恩恤金。
     
  • 確診新型冠狀病毒，並曾入住或正入住於本港醫院，ZA將就治療提供20,000 元的緊急援助。
合資格申請人 合資格的港澳個人及團體客戶 18-65歲香港或澳門居民，並可額外登記最多4位65歲或以下之家庭成員（配偶或子女） 香港居民
年齡不限		 香港居民並持有效香港身份證，及 ZA Fam會員。
保障有效期 2021年1月18日至12月31日 由登記成功起為期一年 即日起至2021年3月31日 2020年2月12日至2021年6月30日
受保障疫苗 美國食品藥物管理局或港澳衛生部門批准的疫苗 美國食品藥物管理局或港澳衛生部門批准的疫苗 香港政府提供的新冠疫苗 香港政府提供的新冠疫苗
註：有關產品資料更新截至2021年1月20日。

保障內容、申請資格詳盡比較【下一頁

【文章來源：10Life；原題：【新冠肺炎】4款免費新冠疫苗副作用保險大比拼（2021年1月更新版），已獲授權轉載。】

撰文 : 10Life

欄名 : 保險解碼

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