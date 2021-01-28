【新冠疫苗】4款免費新冠疫苗副作用保障大比拼　登記前有咩細節要留意？

保障內容

於住院前14日內因受保的接種疫苗不良反應而身感不適，並門診註冊醫生，賠償300港元/澳門幣。



受保的接種疫苗不良反應後14日內入院，每日住院現金賠償800港元/澳門幣（最多14日）。



因接受認可疫苗接種，或因受保的接種疫苗不良反應後14日內入院，而於30日內因受保的接種疫苗不良反應及其併發症不幸身故，150,000港元/澳門幣恩恤金。

接種認可疫苗後14日内所致的住院治療或身故： 每天支付港幣700元，上限為十天的住院現金保障及／或；100,000元的身故恩恤金

於接種受保障疫苗後之14天内，如因嚴重副作用而死亡或須連續留醫深切治療部5天或以上，OneDegree將提供一次性港幣100,000元現金保障