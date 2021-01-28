【新冠疫苗】4款免費新冠疫苗副作用保障大比拼　登記前有咩細節要留意？

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【投資理財】投資要做好3個層次 第一層為甚麼要懂得保本？
2020年新冠肺炎病毒肆虐，目前部分歐美國家已經開始為民眾接種疫苗，而特區政府估計可以在2月開始為市民接種疫苗。然而，疫苗的副作用亦引起大眾關注。截稿前，AIA友邦、AXA安盛、OneDegree及ZA眾安已推出免費新冠疫苗副作用保險，為接種疫苗的受保人提供免費保障。10Life今天就跟讀者看看四者的異同及注意事項。
【邊個VHIS靈活計劃保費平兼有全數保障？：按此】
|比較新冠疫苗副作用保險
|保險公司
|AIA友邦
|AXA安盛
|OneDegree
|ZA 眾安
|保險計劃
|免費疫苗副作用防護保障
|「疫苗副作用保障」計劃
|新冠疫苗副作用保障計劃
|「ZA 抗疫保障金」
|保障內容
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|合資格申請人
|合資格的港澳個人及團體客戶
|18-65歲香港或澳門居民，並可額外登記最多4位65歲或以下之家庭成員（配偶或子女）
|香港居民
年齡不限
|香港居民並持有效香港身份證，及 ZA Fam會員。
|保障有效期
|2021年1月18日至12月31日
|由登記成功起為期一年
|即日起至2021年3月31日
|2020年2月12日至2021年6月30日
|受保障疫苗
|美國食品藥物管理局或港澳衛生部門批准的疫苗
|美國食品藥物管理局或港澳衛生部門批准的疫苗
|香港政府提供的新冠疫苗
|香港政府提供的新冠疫苗
|註：有關產品資料更新截至2021年1月20日。
保障內容、申請資格詳盡比較【下一頁】
【文章來源：10Life；原題：【新冠肺炎】4款免費新冠疫苗副作用保險大比拼（2021年1月更新版），已獲授權轉載。】
撰文 : 10Life
欄名 : 保險解碼