【展望2021】2021年5大投資主題　剖析亞洲股債投資機遇

▲ 【展望2021】2021年5大投資主題 亞洲股債成新投資機遇

2021年伊始，在疫苗廣泛推出及超寬鬆貨幣政策支持下，環球經濟復甦將趨同步且逐步擴大，大家都在新的經濟周期開始審視自己的財富組合，為自己的投資策略重新部署。滙豐私人銀行因此為大家精心挑選未來一季的投資主題。

1. 中國新五年計劃

中國十四五規劃在「雙循環」戰略下將帶來可觀的投資機會，該戰略聚焦國內消費、科技升級、市場開放及金融市場自由化。根據十四五規劃的「內循環」戰略，中國爭取建立領先的國內自主的增長模式，並專注於核心技術本地化及進口替代。在新的五年規劃下，預計中國將加大研發上的支出，從佔GDP的2.2%大幅提升至3%。

我們認為中國對科技升級的追求，以及提高其在環球供應鏈的競爭地位的能力，將為半導體、機器人、自動化、智能製造及數碼供應鏈的國內龍頭企業提供龐大發展機遇。我們同時看好雲技術、數據中心、電腦伺服器及5G科技方面的傑出創新企業。在強而有力的私人及公共資金支持下，擁有頂尖技術及優秀人才的中國生物科技龍頭可望持續創下佳績。

根據十四五規劃的「外循環」戰略，中國將通過港股通及債券通計劃，以及把握環球指數納入人民幣資產及資本市場改革，加快金融市場自由化的步伐。此舉將加快人民幣國際化，並為國內外金融機構及個別金融科技龍頭企業開闢新機遇。中央政府出台利好政策，打造深圳成為主要增長引擎，加強與港澳兩地深度融合，因此我們看好在深圳以及大灣區擁有大量業務的公司。

2. 亞洲供應鏈革新

相對於環球市場，亞洲製造業供應鏈的競爭能力較高，加上區內貿易進一步自由化和擴大，RCEP協議將使環球供應鏈進一步集中在亞洲。預計RCEP的龐大經濟收益將來自先進製造業，包括電子及機械產品。共同的貿易規則將優化東北亞和東南亞的供應鏈，充分利用亞洲區內較低的生產成本及多樣化的生產基地。

中美緊張局勢持續，因應華府對中國的技術轉讓限制，北京政府料將尋求調整優化其供應鏈以減少對美國的技術依賴，或會有利於日本、台灣及韓國的科技龍頭企業。我們預計，中國將在簽署RCEP後增加從亞洲其他地區的進口，或成為加速亞洲供應鏈及科技升級的重要催化因素。由於自由貿易協定將促使亞洲區內貿易進一步自由化、外國直接投資前景向好以及加深東盟國家融入亞洲供應鏈，從而釋放其增長潛力，東盟國家勢成RCEP的主要受惠者。

3. 亞洲新消費

滙豐私人銀行的亞洲新消費主題聚焦於面向數碼消費者的公司、醫療保健供應商的投資機遇。儘管2020年中國及亞洲數碼經濟股一支獨秀，但我們仍看好電子商務、網上教育、金融科技、網上娛樂及食品配送龍頭公司的結構性增長前景。在東南亞，因應疫情封鎖措施的影響，今年的數碼消費量錄得顯著增長。2020年，東南亞新增4,000萬名互聯網用戶，其中三分之一的數碼服務用戶因疫情而首次網上消費。因此，在迅速採用網上消費的背景下，我們看好東盟地區的電商公司。

4. 亞洲債券機遇

相對於發達債券市場，亞洲企業債券具有可觀的風險／回報對比，且收益率十分吸引，目前亞洲債券息差仍高於新冠疫情爆發前的水平。隨着亞洲經濟2021年迎來強勁的周期性復甦，為債券息差收窄提供可觀的空間。由於供應前景緊張，中國房地產高收益債券的回報前景尤為吸引。2021年中國房地產高收益債券預測發行量為400至450億美元，淨發行量將同比下降80%至50億美元，主要是由於在「三條紅綫」政策下發債監管規例收緊，遏制房地產開發商債務膨脹的情況，中國房地產高收益債券供應緊張狀況將利好明年債券息差收窄的前景。

5. 中國綠色革命

在投資可持續發展方面，根據中國「2060年前實現碳中和」的承諾，滙豐私人銀行認為電動汽車、再生能源及碳捕存等領域為最具增長潛力的投資機遇。中國一直以化石燃料作為主要能源消耗（約佔85%），其邁向2060年實現碳中和的里程碑，實為投資者不容忽視的大趨勢。我們預測，非化石能源發電量將從2019年的33%大幅增至42%。我們預計，十四五規劃將為每年再生能源裝機發電量，例如太陽能、風能和生物質等，設定下積極目標。

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