▲ 2月1日生效 綜援生果金津貼金額調高2.7%

社會福利署昨（27日）宣布，由2月1日起，將綜援的標準項目金額，高齡津貼、長者生活津貼及傷殘津貼金額調高2.7%。俗稱生果金的高齡津貼將增至1,475元；普通及高額長者生活津貼則分別增至2,845元及3,815元。

【第二輪N無津貼1月4日起接受申請（附申請資格及入息限額）：按此】

社署表示，因應社會保障援助物價指數的變動，建議把上述各金額調高2.7%，已獲得立法會財務委員會通過。是次調整將惠及約138萬人，政府每年則需額外投放14.48億元。

除了上述調整外，綜援計劃下的租金津貼亦將根據既定機制作出調整，租金津貼的最高金額將會調高1.6%。單身人士的租津為2,515元，而2至6名或以上合資格成員的租津則為4,440元至7,800元不等。

另外，社署由去年起分階段實施一系列改善綜援計劃措施。由2月1日起，綜援計劃下最高豁免計算入息的限額由每月2,500元提高至每月4,000元，並將全數豁免計算從新工作賺取入息的安排，由每兩年的首月入息增加至最高首兩個月入息。

綜援計劃的 標準金額 調整如下：

2021年2月1日前的 津貼 金額 由2021年2月1日起生效的 津貼 金額 健全成人單身人士 2,615元 2,685元 單親人士及有2名健全家庭成員 2,840元 2,915元

長者生活津貼及 傷殘津貼 金額調整如下：

2021年2月1日前的 津貼 金額 由2021年2月1日起生效的 津貼 金額 高齡津貼（包括廣東計劃及福建計劃） 高齡津貼 1,435元 1,475元 長者生活津貼（包括廣東計劃及福建計劃） 普通長者生活津貼 2,770元 2,845元 高額長者生活津貼 3,715元 3,815元 傷殘津貼 普通傷殘津貼 1,835元 1,885元 高額傷殘津貼 3,670元 3,770元

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【買TVC可以慳到過萬蚊稅？同MPF又有咩唔同？】https://bit.ly/2KQ4U4g