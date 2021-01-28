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2月1日生效　綜援生果金津貼金額調高2.7%

精明理財 12:56 2021/01/28

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2月1日生效　綜援生果金津貼金額調高2.7%

社會福利署昨（27日）宣布，由2月1日起，將綜援的標準項目金額，高齡津貼、長者生活津貼及傷殘津貼金額調高2.7%。俗稱生果金的高齡津貼將增至1,475元；普通及高額長者生活津貼則分別增至2,845元及3,815元。

【第二輪N無津貼1月4日起接受申請（附申請資格及入息限額）：按此

社署表示，因應社會保障援助物價指數的變動，建議把上述各金額調高2.7%，已獲得立法會財務委員會通過。是次調整將惠及約138萬人，政府每年則需額外投放14.48億元。

除了上述調整外，綜援計劃下的租金津貼亦將根據既定機制作出調整，租金津貼的最高金額將會調高1.6%。單身人士的租津為2,515元，而2至6名或以上合資格成員的租津則為4,440元至7,800元不等。

另外，社署由去年起分階段實施一系列改善綜援計劃措施。由2月1日起，綜援計劃下最高豁免計算入息的限額由每月2,500元提高至每月4,000元，並將全數豁免計算從新工作賺取入息的安排，由每兩年的首月入息增加至最高首兩個月入息。

綜援計劃的標準金額調整如下：

  2021年2月1日前的津貼金額 由2021年2月1日起生效的津貼金額
健全成人單身人士 2,615元 2,685元
單親人士及有2名健全家庭成員 2,840元 2,915元

長者生活津貼及傷殘津貼金額調整如下：

  2021年2月1日前的津貼金額 由2021年2月1日起生效的津貼金額
高齡津貼（包括廣東計劃及福建計劃）
高齡津貼 1,435元 1,475元
長者生活津貼（包括廣東計劃及福建計劃
普通長者生活津貼 2,770元 2,845元
高額長者生活津貼 3,715元 3,815元
傷殘津貼
普通傷殘津貼 1,835元 1,885元
高額傷殘津貼 3,670元 3,770元

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 生活理財

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