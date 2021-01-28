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【收息股】買收息股新手必睇　股息率是如何計算？

收息攻略 13:59 2021/01/28

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【收息股】買收息股新手必睇 股息率是如何計算？

不少人喜歡買收息股收息，希望多份被動收入。不過，當中亦有不少學問及注意事項。在買股收息前，不妨先參考以下幾點。

【月月有息收】買齊呢6隻港股入場費唔使5萬，按︰此頁

我會收到多少股息？

股息計算不複雜，就是該股份的每股派息，乘以持股數目。

舉例，A公司的全年合共宣派每股0.38港元股息，而你持有500股，那你所得股息就是190港元。

計算方法︰0.38元 x 500股 = 190港元

股息率又如何計算？

很多投資者選擇一隻收息股時，會優先留意股息率一項，其計算方法是將全年派息，除以股價。A公司的全年合共宣派每股0.38港元股息，而該公司股價為11.5港元，那A公司的股息率為3.3%。

計算方法：股息率=每股派息/股價x100%

要留意，股息率會隨股價變動而改變，如A公司的股價回落，股息率會上升；如股價上升，股息率就會下跌。同樣地，如A公司每股派息減少，而股價不變，股息率也會降低。

派息比率不同股息率

派息比率是指每股盈利當中分派股息的比率，即是該公司賺了多少，會派多少息。若一間公司100%派息比率，即是賺1元就派1元息。

派息要唔要交稅？

本港沒有收股息稅，即是A公司派多少息，投資者可以全部落袋。不過，H股公司股息是需要繳交10%股息稅，所以實際收到的股息會打9折。

另外，銀行及券商一般會收取代收股息費用，此點亦要留意。

留意滙率變化

部分公司派息時會以外幣計算，收息就要計及滙價變動。若該貨幣強勢，則回報更可觀，反之，實際收取息率可能大打折扣。

留意除淨日

上市公司宣布派息後，投資者要留意「除淨日」的日子，在除淨日前買入，才能在派息日收取到股息。若在除淨當日或之後才買入，就不能收取該次宣派的派息了。

賺息蝕價的情況

收息股可以收取利息，往往給人印象是較穩陣。但需注意，收息股本身也會有價格波動的風險，投資者需注意股價如出現下挫，可能會有賺息蝕價的情況。

上市公司不一定要派息的，去年滙豐銀行 （00005） 宣布不派息的事件，投資者應該還記憶猶新。因此，投資者宜根據自己的風險水平，作出適當的投資選擇。

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責任編輯︰陳啟昌

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欄名 : 收息之選

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