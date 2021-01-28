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DON DON DONKI「新春SALE」

精明理財 10:30 2021/01/28

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DON DON DONKI推出新春優惠！由1月27至2月15日，到DON DON DONKI購買護膚品、日本水果、清潔用品等都有優惠。惟是次優惠不適用於山頂廣場分店，數量有限，售完即止。

分店一覽

    點擊圖片放大

 

撰文︰hket小編

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【見到稅單好頭痕？有計幫你慳稅兼財富增值﹗】https://bit.ly/3ogqr3u

欄名 : 消費錦囊

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