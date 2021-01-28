DON DON DONKI「新春SALE」

DON DON DONKI推出新春優惠！由1月27至2月15日，到DON DON DONKI購買護膚品、日本水果、清潔用品等都有優惠。惟是次優惠不適用於山頂廣場分店，數量有限，售完即止。

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撰文︰hket小編

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