獨立製錶品牌MB&F推300多萬HM9-SV　透明錶殼融入嶄新概念及技術

2005年成立的MB&F，除了資深錶友，一般人大概未有聽過，因為品牌賣的是非一般的手錶，看到此Horological Machine N°9「Sapphire Vision」（HM9-SV）的造型，相信你也有同感。

▲ 藍寶石水晶是極之堅硬的礦物，僅次於鑽石，因此要將藍寶石製成立體錶殼相當困難，一個需耗時約350小時進行精細加工與拋光。（品牌提供）

▲ 左、右兩隻「翼」內均設一平衡擺輪，中央的差動齒輪就會收集兩者的數據，再傳送到位於前方的時間顯示盤，指針及數字塗覆了Super-LumiNova夜光塗料，在黑暗中可發亮。（品牌提供）

先簡單介紹一下品牌吧！MB&F由獨立製錶匠Maximilian Busser（Max）所創立，「MB」正是他名字的簡寫，而「F」是friends的意思，因此Max每年都會拉攏圈中不同的獨立錶匠合作，創製出叫人嘩然的創新時計。品牌的代表作很多，每隻的外型都極之突出，好像擁有一雙突眼、外型似足青蛙的Frog；又有像望遠鏡又像飛機噴射引擎的HM4等等，非常吸睛。

▲ 獨立製錶品牌MB&F的手錶加入了極複雜嶄新的概念及技術，品牌的手錶獲獎無數，內、外兼備。（品牌提供3

而HM9-SV是四、五十年代汽車與飛機設計的精華濃縮，由藍寶石水晶鏡面玻璃與貴金屬製成的錶殼，呈現泡泡般的弧形並分為3部分。兩邊「翼」的懸臂式平衡擺輪將計時資料傳送到一個差動齒輪，兩顆跳動的心臟因而變成一個穩定連貫的脈搏。極精準的錐形齒輪將機芯動能與資料經90度旋轉並輸送，繼而驅動時間顯示。而另一端，兩個平衡擺輪下方各有一個同軸螺旋槳，這其實只單純用作裝飾用途，但旋轉起來實在好看。

▲ HM9-SV共4個款式，每款限量5枚：兩款搭載18K玫瑰金外框，搭配NAC鍍膜黑色機芯或PVD鍍膜藍色機芯；兩款搭載18K白金外框，搭配PVD鍍膜紫色機芯或鍍玫瑰金機芯。（各 $3,510,000）（品牌提供）

將平衡擺輪、齒輪、基板和錶橋立體組合，藍寶石水晶鏡面玻璃便尤如一個透明軀體，內裏的「內臟」與「骨骼」都毫無保留地展示大家眼前。

而因為此結構，錶匠需要進一步降低機芯對震動的敏感性，因此腕錶加了入全新避震系統。品牌更自行研發了一項材質接合技術，確保錶殼的防水性能達30米。HM9-SV共推出4個款式，18K玫瑰金外框及18K白金外框各兩款，每款限量製作5枚。

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