▲ 【綠色債券】政府綠色債券是甚麼？投資綠色債券有何渠道？

近年愈來愈多人關注環保議題，推動保護環境的綠色投資應運而生。金管局公布，港府成功發售總發行額25億美元的綠色債券，30年期債的收益率達2.431%，惟有關債券一般散戶難以接觸。要把握綠色投資機遇，會否有其他投資產品可選擇？

【ESG指數是甚麼？把握ESG機遇有甚麼方法？：按此】

政府綠色債券是甚麼？

為推動綠色金融在香港的發展，行政長官在2017年施政報告公布，政府將帶頭發行綠色債券。其後，財政司司長在2018至19年度及2020至21年度財政預算公布，推出政府綠色債券計劃。

綠色債券計劃下所募集的資金將撥入基本工程儲備基金，為政府的綠色工務項目提供資金。

首批政府綠色債券於何時發行？

港府於2019年5月22日發售首批綠色債券，該批債券發行年期為5年期，票面息率達2.5%，並獲惠譽AA及標準普爾AA+評級。首批綠色債券於港交所及倫敦證券交易所上市，當時超購逾4倍。

綠色債券所募集的資金有何用途？

截至2020年6月30日，首批綠色債券所募集的78.29億元資金，已全數分配予政府7個工務項目，分別為廢物管理及資源回收、綠色建築、水及廢水管理及能源效益和節約能源4個範疇的工程。

當中資金用作興建的西九龍政府合署，採用多項能源效益裝置及可再生能源技術，如光伏發電系統，將太陽輻射轉化為可用電能，增加就建築物在管理及運作上的可持續性。另外，資金用作興建的合廢物管理設施第1期，預期將採用先進的焚化技術作為核心處理技術，每日處理共3000公噸混合都市固體廢物，並在過程中回收熱能發電。

【港府發行25億美元綠色債券 30年期債超購逾7倍：按此】

其他投資綠色債券渠道

政府綠色債券的主要予機構投資者投資，一般投資者可如何把握綠色投資機遇？

除了香港政府外，不少企業亦有發行綠色債券，如港鐵 （00066） 及領展 （00823） 等，投資者可在港交所成立的可持續及綠色交易所平台STAGE，尋找在港交所上市的綠色債券。需要注意，已發行的綠色債券不設二手市場，一般個人投資者亦難以接觸。

個人投資者難直接投資綠色債券，亦可留意綠色債券相關的基金產品，可透過證監會網站搜尋認可的基金資料，舉例有安聯綠色債券基金、滙豐環球投資基金 - 環球低碳債券，以及富達基金 - 可持續發展策略債券基金等。

責任編輯：李瑩

====

【單靠MPF點夠退休？點樣可以又慳稅又為退休做準備？】按此